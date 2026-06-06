Parada Syrenki przeszła ulicami Warszawy. Zobacz wyjątkowe zdjęcia

Parada Syrenki 2026

Już po raz piąty ulicami Warszawy przeszedł niezwykle barwny korowód. W sobotę, 6 czerwca o godzinie 13 z ronda de Gaulle’a wymaszerował wielki pochód zwany Paradą Syrenki. Wydarzenie wpisuje się w obchody święta Warszawy obchodzonego 4 czerwca.

Barwny korowód z udziałem miejskich syrenek, artystów, orkiestr, tancerzy i performerów przeszedł Traktem Królewskim przez ścisłe centrum miasta, przez Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście aż na Plac Zamkowy. Po drodze były jednak dwa istotne przystanki: przy Pomniku Mikołaja Kopernika miał miejsce pokaz w wykonaniu Samba Paraiso – Rewii Tańców Egzotycznych oraz grupy Ritmo Bloco, zaś przy Hotelu Bristol - występ Moniki Mimi Wydrzyńskiej, która zaśpiewała z balkonu hotelu.

Zwieńczeniem wydarzenia jest koncert na Placu Zamkowym.

Parada Syrenki - kto wziął udział w wydarzeniu?

W Paradzie wzięło udział 20 Syrenek przygotowanych przez m.st. Warszawę, warszawskie dzielnice i miejskie jednostki.

Swoje Syrenki zaprezentowały następujące dzielnice:

Bemowo,

Białołęka,

Bielany,

Mokotów,

Ochota,

Rembertów,

Śródmieście,

Targówek,

Ursus,

Ursynów,

Wawer,

Wesoła,

Wilanów,

Włochy.

Pojawiły się także Syrenki przygotowane przez miejskie jednostki:

Aktywną Warszawę,

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji,

Miejskie Zakłady Autobusowe,

Pałac Kultury i Nauki,

Tramwaje Warszawskie.

Dodatkowo w wydarzeniu udział weźmie Kompania Reprezentacyjna Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Poza samymi Syrenkami uczestnicy wydarzenia mogli oglądać liczne występy artystyczne. W programie znalazły się m.in. Bloco Pomerania, Brass Federacja, Cpt. Sparky, Etno Scena, Krakowski Teatr Uliczny „Scena Kalejdoskop”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Mykanowa, Mosaic, Orkiestra OSP Nadarzyn, Retro Rowery, Ritmo Bloco, Samba Paraiso – Rewia Tańców Egzotycznych, Sztukmistrze, Teatr A3, Teatr Akt, Teatr Makata, Teatr Sztuka Ciała oraz pokazy wachlarzy bojowych.

Szczególnym gościem Parady był prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.

Zobacz na zdjęciach, jak wyglądała Parada Syrenki w 2026 roku:

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