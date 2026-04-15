Nowa hala na Skrze stanie się faktem. Władze Warszawy podpisały umowę

Zawarcie wspomnianego kontraktu to kolejny ważny krok w procesie całkowitej metamorfozy długo zapomnianych przestrzeni zlokalizowanych przy ulicy Wawelskiej, które docelowo utworzą spójny obszar rekreacyjno-sportowy z sąsiadującym Polem Mokotowskim. Chociaż część mieszkańców Ochoty głośno wyrażała swój sprzeciw wobec tej budowy, ich protesty ostatecznie nie przyniosły oczekiwanego skutku.

Stołeczni urzędnicy zawarli we wtorek, 14 kwietnia umowę z firmą Mirbud S.A., która ma wznieść obiekt w ciągu najbliższych dwóch i pół roku. Przedsiębiorstwo zwyciężyło w postępowaniu przetargowym, proponując kwotę rzędu 237,6 miliona złotych i wygrywając z Budimeksem, Skanską oraz konsorcjum NDI. Wbicie pierwszej łopaty zaplanowano na najbliższe dni, z kolei cały cykl powstawania obiektu obliczono na 810 dni. Stojący na czele Mirbudu Jerzy Mirgos zapowiedział brak poślizgów w harmonogramie.

Jak będzie wyglądać nowa hala sportowa w Warszawie?

Nowa hala o powierzchni użytkowej wynoszącej blisko 9 800 metrów kwadratowych pomieści na swoich trybunach aż sześć tysięcy kibiców. Obiekt będzie miał dwie kondygnacje naziemne i dwie podziemne, a w jego wnętrzu znajdzie się kompleksowe zaplecze techniczne obejmujące magazyny, sanitariaty, strefy eventowe oraz szatnie, natomiast na zewnątrz powstanie parking dla gości i sportowców. Obiekt ma umożliwiać przede wszystkim organizację zajęć i rozgrywek w koszykówce i siatkówce.

- Na pewno nie będą tu organizowane koncerty - zastrzegł Rafał Trzaskowski.

Jaka przyszłość czeka resztę kompleksu Nowa Skra?

Pod znakiem zapytania stoją wciąż losy drugiego wielkiego obiektu na Skrze, czyli głównego stadionu lekkoatletycznego.

- To uzależnione jest m.in. od planów dotyczących igrzysk olimpijskich czy możliwości finansowania przez Ministerstwo Sportu - zapowiedział prezydent.

Należy przypomnieć, że dotychczasowe prace w ramach pierwszego etapu rewitalizacji Nowej Skry, które pochłonęły 56 milionów złotych, przyniosły już konkretne efekty. Wśród zrealizowanych inwestycji znajdują się: strefa rzutni, boisko do rugby oraz stadion treningowy. Wykonawca odświeżył dodatkowo okoliczną przestrzeń parkową.

5

