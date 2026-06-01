Wielki powrót Adriatic Express. Polacy znów pojadą pociągiem do słonecznej Chorwacji

Adriatic Express wraca na wakacje 2026

Sezonowy pociąg Adriatic Express po raz kolejny połączy Polskę z chorwacką Rijeką. Co ciekawe, w tegorocznej edycji pasażerowie będą mogli również dojechać bezpośrednio do słoweńskiego Kopru. Pierwsze kursy zaplanowano na koniec czerwca, a połączenie będzie funkcjonowało przez całe wakacje.

Ubiegłoroczna inauguracja okazała się ogromnym sukcesem. Według danych przywoływanych przez media z połączenia skorzystało ponad 9 tys. pasażerów, a bilety na wiele terminów wyprzedawały się błyskawicznie.

Adriatic Express jedzie przez 4 kraje

Pociąg rozpoczyna bieg w Warszawie i kieruje się przez południową Polskę, następnie przejeżdża przez Czechy, Austrię oraz Słowenię. W stolicy Słowenii część wagonów zostaje odłączona i kierowana do Kopru, natomiast pozostałe jadą dalej do Rijeki.

Na trasie znajdują się m.in. takie miasta jak Graz, Maribor czy Lublana. Dzięki temu podróżni mogą wykorzystać połączenie nie tylko do wakacyjnego wyjazdu do Chorwacji, ale również do zwiedzania Austrii i Słowenii.

Ile trwa podróż do Chorwacji pociągiem?

Przejazd z Warszawy do Rijeki zajmuje niespełna 19 godzin. Według rozkładu pociąg wyjeżdża ze stolicy po południu, a nad Adriatyk dociera następnego dnia rano. Podróż do słoweńskiego Kopru trwa natomiasy około 19,5 godziny.

Ile kosztuje bilet na pociąg do Chorwacji?

Najtańsze bilety w promocyjnej ofercie Super Promo International zaczynają się od 44,90 euro za miejsce siedzące na trasie Warszawa - Rijeka, co odpowiada kwocie około 190–195 zł. Osoby preferujące większy komfort mogą wybrać miejsce do leżenia w kuszetce. Najtańsze bilety w tej kategorii kosztują od 69,90 euro. Po wyczerpaniu promocyjnej puli obowiązują wyższe stawki taryfowe.