Gwałtowne burze w Boże Ciało. Tam pogoda może zniszczyć plany na długi weekend

Burze w Boże Ciało 2026 - gdzie?

Początek pierwszego tygodnia czerwca przyniósł wielu mieszkańcom kraju stosunkowo niskie wskazania termometrów oraz opady deszczu. Czy podobnej pogody trzeba się będzie spodziewać również w najbliższy dzień wolny, czyli Boże Ciało? Informacje od synoptyków nie okazują się niestety korzystne.

Mapa prezentująca prognozę zagrożeń meteorologicznych IMGW wskazuje na ryzyko niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych 4 czerwca. W czwartek w części regionów mogą bowiem wystąpić burze. Zagrożenie to obejmuje województwa: mazowieckie, lubelskie i podkarpackie, a także w części województw świętokrzyskiego oraz małopolskiego.

Prognoza pogody na 4 czerwca. Jakie temperatury w Boże Ciało?

Wolny dzień upłynie pod znakiem dużego i umiarkowanego zachmurzenia. Poza burzami we wschodniej części kraju (na południowym wschodzie z gradem), miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Minimalne temperatury będą oscylować w przedziale od 11°C do 15°C, z mocniejszym ochłodzeniem miejscami w kotlinach górskich. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 18°C na Podhalu i Wybrzeżu, przez około 22°C w centrum kraju, aż po 25°C w województwie podkarpackim. Porywy wiatru przybiorą na sile podczas trwania burz.

Warto przypomnieć, że sytuacja pogodowa może zmieniać się dynamicznie, a prognozy nie zawsze okazują się w pełni trafione. Najlepiej jest więc na bieżąco sprawdzać komunikaty, szczególnie ostrzeżenia, publikowane przez synoptyków IMGW.

