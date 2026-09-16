Gigantyczna obława na warszawskiej Pradze. Antyterroryści rozbili „biznes”

Zmasowana akcja służb na Pradze-Północ

Stróże prawa zaplanowali uderzenie z niezwykłą precyzją, szturmując w tym samym czasie kilka lokali w prawobrzeżnej części stolicy. Działania toczyły się głównie w budynkach przy ulicach Brzeskiej, 11 Listopada oraz Kępnej, a dodatkowe ujęcie podejrzanego miało miejsce w mieszkaniu przy ulicy Nieporęckiej.

W tej skomplikowanej operacji wzięły udział wydziały kryminalne wspierane przez mundurowych z pionu prewencji. Kluczowym elementem przeszukań okazało się zaangażowanie przewodnika ze specjalistycznym psem służbowym, który jest wybitnie wytrenowany do odnajdywania ukrytych substancji odurzających po zapachu.

Ulica Brzeska w Warszawie pod lupą antyterrorystów

Główne uderzenie organów ścigania skoncentrowało się na jednym z adresów przy ulicy Brzeskiej. Właśnie w tym miejscu policyjni kontrterroryści obezwładnili 34-letniego mężczyznę, a wraz z nim zatrzymali jego rówieśniczkę, która jest jego życiową partnerką.

W trakcie skrupulatnego sprawdzania pomieszczeń funkcjonariusze natrafili na gotową marihuanę oraz specjalne donice z rosnącymi krzewami konopi. Całość tego nielegalnego asortymentu trafi do szczegółowej analizy laboratoryjnej, co pomoże śledczym precyzyjnie ustalić rodzaj i dokładną wagę zabezpieczonych środków odurzających.

Z mieszkania wyniesiono również znaczną ilość gotówki opiewającą na kilka tysięcy złotych oraz prywatny sprzęt telekomunikacyjny. Detektywi będą teraz skrupulatnie ustalać, czy zabezpieczone pieniądze stanowią bezpośredni zysk z handlu narkotykami, a zawartość telefonów pozwoli zidentyfikować całą siatkę odbiorców i dostawców.

Bilans policyjnej obławy to ostatecznie ujęcie 34-letniej kobiety oraz czterech mężczyzn, których wiek waha się od 34 do 48 lat. Co ciekawe, do prokuratury dowieziono również 49-letniego więźnia, który odbywał już karę za inne przestępstwa, by złożył zeznania w charakterze podejrzanego w tym konkretnym śledztwie.

Zarzuty dla dilerów i areszt po nalocie na Pradze

Wszystkie ujęte w policyjnej akcji osoby przewieziono prosto do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Czwórka z nich usłyszała niezwykle poważne zarzuty, które obejmują wprowadzanie do obrotu potężnych ilości psychotropów oraz czerpanie korzyści z tego procederu, za co grozi kara nawet do dwunastu lat za kratkami.

Wyjątkowo surowy wyrok może czekać 49-latka, ponieważ prokuratorzy zarzucają mu działanie w warunkach wielokrotnej recydywy, natomiast 34-latek z ulicy Brzeskiej odpowie dodatkowo za przetwarzanie znacznych ilości kokainy. Decyzją sądu główny podejrzany trafił do aresztu na trzy miesiące, podczas gdy wobec pozostałych członków grupy przestępczej zastosowano jedynie policyjny dozór.

Postępowanie karne jest stale nadzorowane przez praską prokuraturę okręgową i cały czas nabiera tempa. Funkcjonariusze z całą stanowczością podkreślają, że sprawa ma charakter wielowątkowy i wysoce rozwojowy, przez co można spodziewać się kolejnych przeszukań lokali i zatrzymań w najbliższym czasie.