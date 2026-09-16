Pędził ponad setką tuż przy podstawówce pod Celestynowem. Senior pożegnał się z prawem jazdy

Senior poruszał się z prędkością 108 km/h w strefie przylegającej do placówki oświatowej.

Funkcjonariusze policji odebrali mu uprawnienia do kierowania na równe dziewięćdziesiąt dni.

Mężczyzna musi zapłacić 1500 złotych grzywny i zainkasował 13 punktów karnych na swoje konto.

Szalony rajd seniora w Ostrowie pod Celestynowem

W miniony piątek funkcjonariusze z otwockiego wydziału ruchu drogowego prowadzili wzmożone działania w rejonach, gdzie bezpieczeństwo najmłodszych jest priorytetem. Mundurowi patrolowali między innymi okolicę placówki edukacyjnej w miejscowości Ostrów na terenie gminy Celestynów. W pewnej chwili policyjny miernik prędkości wskazał zbliżającą się z ogromnym pędem toyotę. Osoba siedząca za kółkiem w ogóle nie zamierzała zdjąć nogi z gazu. Urządzenie pomiarowe wyświetliło wynik 108 km/h na odcinku objętym obszarem zabudowanym, bezpośrednio sąsiadującym z budynkiem szkoły. Po zatrzymaniu pojazdu okazało się, że za jego kierownicą znajdował się 75-letni mieszkaniec powiatu otwockiego.

Otwocka drogówka bezlitosna dla 75-latka w toyocie

Skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie na drodze zakończyło się dla starszego mężczyzny bardzo surową karą. Kierowca japońskiego auta zignorował obowiązujące ograniczenie prędkości o całe 58 km/h, co według aktualnych przepisów skutkuje natychmiastową utratą prawa jazdy - mężczyzna nie pojeździ przez najbliższe trzy miesiące. Dodatkowo otrzymał bolesny cios w portfel, ponieważ nałożono na niego mandat karny w kwocie 1500 złotych. Dostał też 13 punktów karnych.

Policja zapowiada kolejne kontrole przy szkołach w powiecie otwockim

Mundurowi kategorycznie podkreślają, że tereny przylegające do placówek oświatowych wymagają od uczestników ruchu drogowego zachowania szczególnej ostrożności i zdjęcia nogi z gazu. Ze względu na trwający rok szkolny, w tych rejonach przemieszcza się znacznie więcej dzieci, a nieprzewidziane zdarzenie na jezdni może wystąpić w ułamku sekundy. W związku z zaistniałą sytuacją i zagrożeniami, funkcjonariusze otwockiej policji deklarują, że będą regularnie i bez zapowiedzi kontrolować prędkość kierowców w sąsiedztwie szkół na całym obszarze podległego im powiatu.