Kobieta pod tramwajem w Warszawie. Została ciężko ranna

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-09-16 13:12

Do bardzo poważnego zdarzenia doszło na warszawskich Włochach. Kobieta została uderzona przez tramwaj linii 1 i wpadła pod pojazd. Ciężko ranna trafiła do szpitala. Wydostaniem jej spod tramwaju zajęli się świadkowie.

  • Kobieta została potrącona przez tramwaj linii 1.
  • Po zderzeniu znalazła się pod składem.
  • W ciężkim stanie trafiła do szpitala.
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Kobieta znalazła się pod tramwajem

Jak podaje Miejski Reporter, zdarzenie miało miejsce w rejonie skrzyżowania al. Krakowskiej z ul. Instalatorów. Według pierwszych ustaleń kobieta pojawiła się na torach w miejscu, w którym nie powinna się znajdować. W tym samym momencie nadjeżdżała „jedynka” jadąca w stronę centrum. Motorniczy próbował zatrzymać skład, ale nie udało się uniknąć kontaktu z pieszą. Kobieta po uderzeniu znalazła się pod tramwajem.

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Świadkowie ruszyli na pomoc

Sytuacja wyglądała bardzo groźnie. Zanim służby rozpoczęły pełną akcję, osoby znajdujące się w pobliżu pomogły wydostać kobietę spod pojazdu. Poszkodowaną przejęli ratownicy. Kobieta miała poważne obrażenia i w ciężkim stanie została przewieziona do szpitala.

Tramwaje stanęły

Na miejscu pojawili się strażacy, pogotowie, policjanci oraz pracownicy Tramwajów Warszawskich. Przejazd przez miejsce wypadku został zabezpieczony, a ruch tramwajów na czas działań został zatrzymany. Pasażerowie korzystający z al. Krakowskiej musieli liczyć się z utrudnieniami. Policjanci ustalają teraz dokładny przebieg zdarzenia. Sprawdzają także, dlaczego kobieta znalazła się na torowisku i co działo się bezpośrednio przed potrąceniem.

Źródło: Miejski Reporter

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