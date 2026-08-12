Osobówka zderzyła się z tramwajem w Warszawie. Ciężarna w szpitalu

Niebezpieczne zdarzenie miało miejsce na alei Jana Pawła II, tuż przy ulicy Nowolipie w Warszawie. W środę, 12 sierpnia tuż po godzinie 17:00 elektryczny volkswagen zderzył się z tramwajem kursującym na linii 19.

Ze wstępnych doniesień wynika, że w wyniku tego wypadku ucierpiała kierująca samochodem osobowym. Poszkodowana jest w ciąży. Kobieta została przebadana przez ratowników medycznych bezpośrednio na miejscu, a następnie przetransportowano ją do szpitala na dalsze obserwacje.

Portal Wawa Hot News 24 jako pierwszy przekazał informacje o zderzeniu. Na miejscu natychmiast zjawiły się odpowiednie służby ratunkowe. Interweniowali strażacy, funkcjonariusze policji oraz pracownicy Nadzoru Ruchu. Teren został zabezpieczony, a służby przystąpiły do ustalania dokładnego przebiegu zdarzenia i jego okoliczności.

Kolizja wpłynęła na funkcjonowanie komunikacji miejskiej w tym rejonie. Z powodu wypadku ruch tramwajowy w stronę Żoliborza został zablokowany, co doprowadziło do powstania sporych utrudnień na alei Jana Pawła II.

Obecnie stołeczna policja prowadzi szczegółowe czynności, których celem jest ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności tego niebezpiecznego zderzenia.

Policja apeluje o szczególną ostrożność

Funkcjonariusze zwracają się z apelem do wszystkich użytkowników dróg o zachowanie maksymalnej czujności. Chwila dekoncentracji może skutkować tragedią i doprowadzić do bardzo groźnych sytuacji, a w skrajnych przypadkach nawet do utraty życia.

Służby przypominają, aby kierowcy bezwzględnie dostosowywali prędkość do aktualnych warunków drogowych oraz utrzymywali odpowiedni dystans od innych aut. Ważne jest nieustanne monitorowanie otoczenia. Należy zachować wzmożoną uwagę w pobliżu skrzyżowań, przejść dla pieszych i w okolicach torowisk tramwajowych, gdzie ryzyko kolizji jest najwyższe.

Pamiętajmy – bezpieczeństwo na drodze zależy od każdego z nas. Chwila ostrożności może uratować zdrowie, a nawet życie - apelują służby do uczestników ruchu drogowego.