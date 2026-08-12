Wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. W Warszawie zapowiadają się gigantyczne utrudnienia w ruchu

Nadchodzący 15 sierpnia przyniesie w Warszawie efektowną defiladę, organizowaną z okazji Święta Wojska Polskiego, w trakcie której pokazany zostanie najnowocześniejszy sprzęt wojskowy.

Na Wisłostradzie pojawią się m.in. myśliwce F-35, a także nowość – skoki spadochronowe. Należy jednak pamiętać, że wydarzenie spowoduje olbrzymie utrudnienia na drogach.

Aby uniknąć komunikacyjnego paraliżu, warto zapoznać się z dokładnym harmonogramem uroczystości, mapą objazdów i zalecanymi środkami transportu na miejsce defilady.

15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego i rocznica Bitwy Warszawskiej

Data 15 sierpnia ma szczególne znaczenie dla obywateli Polski. Tego dnia celebrujemy Święto Wojska Polskiego oraz upamiętniamy rocznicę Bitwy Warszawskiej. Z perspektywy Kościoła katolickiego przypada wtedy Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, powszechnie nazywane świętem Matki Boskiej Zielnej. Ten dzień oznaczony jest w kalendarzach na czerwono, jako ustawowo wolny od pracy.

Harmonogram obchodów Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia w stolicy

Oto szczegółowy plan uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego, które odbędą się w Warszawie w sobotę, 15 sierpnia:

godz. 8:00 – nabożeństwo w intencji kraju w Katedrze Polowej Wojska Polskiego,

– nabożeństwo w intencji kraju w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, godz. 9:15 – ceremonia złożenia wieńca przy pomniku Wincentego Witosa,

– ceremonia złożenia wieńca przy pomniku Wincentego Witosa, godz. 9:25 – złożenie kwiatów przed tablicą gen. Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego,

– złożenie kwiatów przed tablicą gen. Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego, godz. 10:00 – uroczysta zmiana warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza,

– uroczysta zmiana warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza, godz. 10:00-18:00 – dostępność strefy wojskowej na terenie Cytadeli Warszawskiej,

– dostępność strefy wojskowej na terenie Cytadeli Warszawskiej, godz. 12:00 – rozpoczęcie defilady wojskowej na Wisłostradzie.

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Wielka defilada na Wisłostradzie 15 sierpnia

Pokazy maszyn wojskowych to nieodłączny element obchodów Święta Wojska Polskiego. W sobotę, 15 sierpnia, armia zaprezentuje swój potencjał podczas wielkiej defilady na warszawskiej Wisłostradzie pod hasłem „Polska SAFE – Bezpieczna Polska”. Równolegle w Gdyni zorganizowana zostanie morska parada.

Tegoroczna uroczystość w stolicy będzie miała wyjątkowy charakter. Wiceminister Paweł Bejda zapowiedział, że na otwarcie defilady odbędą się widowiskowe skoki spadochronowe. Dziewięciu spadochroniarzy z flagami Rzeczypospolitej Polskiej, NATO i pięciu rodzajów sił zbrojnych wyląduje bezpośrednio na Wisłostradzie! Dodatkowo po raz pierwszy w historii defilady wezmą w niej udział polskie myśliwce F-35.

Zgodnie z doniesieniami Ministerstwa Obrony Narodowej, defilada wystartuje w Warszawie dokładnie w południe na Wisłostradzie. Uczestnicy będą mieli okazję podziwiać zaawansowany sprzęt militarny. Zaprezentowane zostaną m.in. bojowe wozy Borsuk, transportery Rosomak, czołgi Leopard, K2 oraz Abrams. Pojawią się także armatohaubice Krab, samobieżne moździerze Rak, bezzałogowe systemy Gladius, a także wyrzutnie Poprad, HIMARS i Patriot. Nad głowami zgromadzonych przelecą samoloty oraz śmigłowce będące na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP.

Dojazd na defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego w Warszawie

Z uwagi na ogromne natężenie ruchu, osoby wybierające się na defiladę powinny pozostawić własne samochody w domach i skorzystać z transportu publicznego.

Na miejsce dojechać można następującymi środkami komunikacji:

autobusami : 116, 128, 175, 178, 180, 190, 503, 518, Z26,

: 116, 128, 175, 178, 180, 190, 503, 518, Z26, tramwajami : 4, 15, 16, 17, 18, 76,

: 4, 15, 16, 17, 18, 76, metrem: linia M1 (stacja Ratusz-Arsenał) oraz M2 (stacja Centrum Nauki Kopernik).

Utrudnienia w Warszawie 15 sierpnia z powodu defilady

Organizacja tak spektakularnego widowiska na Wisłostradzie wiąże się z nieuniknionymi trudnościami dla kierowców. Począwszy od piątku, 14 sierpnia od godziny 16:00, aż do soboty, 15 sierpnia do godziny 16:00, Wisłostrada zostanie całkowicie wyłączona z ruchu na odcinku od Mostu Marii Skłodowskiej-Curie do ulicy Gagarina.

W tym czasie wyłączone zostaną połączenia z Wisłostradą z takich tras jak: Trasa AK i Most Grota-Roweckiego, Aleja Solidarności z Mostem Śląsko-Dąbrowskim oraz Most Poniatowskiego. Z ulicy Czerniakowskiej, jadąc od strony Mokotowa, kierowcy będą mogli wjechać jedynie na Trasę Łazienkowską w stronę centrum lub na Most Łazienkowski.

Istotną informacją jest fakt, że objazdy dla Wisłostrady wyznaczono ulicami: Modlińską, Jagiellońską, Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim i Wałem Miedzeszyńskim. Pojazdy nadjeżdżające od strony Łomianek będą kierowane na ulicę Marymoncką.

Co więcej, w sobotę, 15 sierpnia między 11:30 a 13:30, nastąpi całkowite wstrzymanie ruchu na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim. Z kolei od godziny 11:00 do 14:00 mosty te, a także Kładka Magdaleny Abakanowicz, będą niedostępne dla pieszych oraz rowerzystów.

Wszystkie te zmiany spowodują modyfikacje tras kilkunastu linii autobusowych i kilku tramwajowych.

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