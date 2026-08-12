Giganty Warszawy. Największe dzielnice zaskakują powierzchnią. Śródmieście daleko w tyle

Największe dzielnice Warszawy. Te rejony zaskakują pod względem wielkości

Struktura powierzchniowa warszawskich rejonów jest niezwykle zróżnicowana. Pewne dzielnice obejmują ogromne połacie terenu, dystansując resztę pod względem rozmiaru, podczas gdy inne zajmują stosunkowo mały skrawek miasta. Interesującym faktem jest to, że tych najbardziej rozległych wcale nie znajdziemy w samym sercu stolicy. Które zatem fragmenty Warszawy mogą pochwalić się największą liczbą kilometrów kwadratowych? W galerii przedstawiliśmy 10 największych dzielnic stolicy pod względem powierzchni.

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Największe dzielnice Warszawy

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Warszawa pełna kontrastów. Wielkość dzielnic to nie wszystko

Powierzchnia warszawskich dzielnic może zaskakiwać, szczególnie gdy porównamy ją z liczbą mieszkańców i charakterem zabudowy. Największe dzielnice stolicy wcale nie muszą oznaczać gęstej zabudowy, tłocznych ulic i wysokich biurowców. Część z nich pokazuje zupełnie inne oblicze Warszawy. Rozległe tereny zielone, lasy i rezerwaty przyrody sąsiadują tam z osiedlami domów jednorodzinnych i spokojnymi zakątkami, które bardziej przypominają przedmieścia niż fragment największego miasta w Polsce.

Warszawa dla turystów. W Śródmieściu atrakcji nie brakuje

Stolica Polski oferuje przyjezdnym bogatą paletę doświadczeń, wykraczającą daleko poza najbardziej znane punkty orientacyjne. Odwiedzający mogą przebierać w ofertach placówek muzealnych, obszarów zielonych, miejsc z panoramą na miasto, urokliwych alejek oraz przestrzeni przesiąkniętych przeszłością. Szczególnie dużo atrakcji skupia Śródmieście. To właśnie tutaj znajdują się m.in. Stare Miasto z Zamkiem Królewskim i placem Zamkowym, Trakt Królewski, Pałac Kultury i Nauki czy Łazienki Królewskie.

Eksplorację warto jednak rozszerzyć na pozostałe obszary miasta. Na Woli na turystów czeka m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego oraz drapacze chmur. Z kolei Praga-Północ kusi specyficzną architekturą, nastrojowymi dziedzińcami i punktami silnie zakorzenionymi w dziejach wschodniej strony Wisły.