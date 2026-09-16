Tragiczny los bezdomnego z Przasnysza. Skatowany przez 13-latka, kilka miesięcy później znaleziony martwy

Maciej Gos
Maciej Gos
2026-09-16 12:50

Przasnysz niedaleko Ciechanowa ponownie stał się areną wstrząsających wydarzeń. W opuszczonym budynku odkryto zwłoki 56-letniego bezdomnego. Szybko wyszło na jaw, że padł on ofiarą brutalnego morderstwa. Okoliczności są tym bardziej przerażające, że zaledwie kilka miesięcy wcześniej ten sam mężczyzna był obiektem brutalnego ataku ze strony 13-latka. Czy obie sprawy mogą mieć wspólny mianownik?

Radiowóz policyjny
Autor: KMP Tarnów/ Materiały prasowe

Do pierwszego incydentu doszło 20 lutego w jednym z przasnyskich centrów handlowych. W tamtym zdarzeniu brała udział spora grupa nieletnich, łącznie 15 osób. Z ustaleń policji i prokuratury wynikało, że wiek uczestników wahał się od 12 do 16 lat.

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Nagranie, które obiegło internet, ukazywało drastyczne sceny. Widać na nim, jak 13-latek bije i kopie 56-letniego mężczyznę. Co gorsza, w pewnej chwili w rękach młodego agresora rzekomo miał pojawić się młotek. Wszystko to działo się na oczach zgromadzonej młodzieży. Na nagraniu słychać było śmiechy, wyzwiska i podżeganie do dalszej przemocy.

Śledczy w toku postępowania ustalili, że pięć dziewcząt, w wieku od 14 do 16 lat, aktywnie zachęcało do agresji i wspierało jej eskalację.

– Pięć mieszkanek powiatu przasnyskiego w wieku od 14 do 16 lat zostało przesłuchanych jako sprawcy czynów karalnych – informowała wówczas „Super Express” prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Zachowanie nastolatek zakwalifikowano wstępnie jako podżeganie oraz pomocnictwo w bójce. Z kolei wobec 13-latka wszczęto procedury dotyczące demoralizacji. Akta sprawy przekazano do Sądu Rejonowego w Przasnyszu. Rozprawę w sprawie pobicia bezdomnego zaplanowano na środę, 16 września.

Zwłoki bezdomnego znalezione w pustostanie

Zaledwie kilka dni przed zaplanowaną rozprawą doszło do tragedii. W sobotni wieczór, 12 września, w pustostanie przy ul. Świerczewo w Przasnyszu dokonano makabrycznego odkrycia. Odnaleziono tam ciało mężczyzny, które znajdowało się już w stanie zaawansowanego rozkładu.

Szybko okazało się, że śmierć 56-latka była wynikiem przestępstwa. Ostrołęcka prokuratura rozpoczęła śledztwo w kierunku zabójstwa. Z nieoficjalnych informacji wynika, że ofiara zmarła na skutek licznych ciosów nożem.

Największym szokiem okazała się jednak tożsamość zmarłego.

– To ta sama osoba, która w lutym została ofiarą napaści w galerii handlowej w Przasnyszu – potwierdza nam przedstawicielka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Okazało się, że to ten sam 56-latek, który zimą padł ofiarą brutalnego ataku ze strony 13-latka.

Na obecnym etapie śledztwa nie jest jasne, czy brutalny atak z lutego i morderstwo z września mają ze sobą jakikolwiek związek. Nie wiadomo również, jak śmierć pokrzywdzonego wpłynie na toczące się postępowanie wobec nieletnich.

Redakcja będzie na bieżąco monitorować rozwój wydarzeń.

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