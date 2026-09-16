Tragedia na terenie szkoły w Siedlcach. 50-letni pracownik nie żyje

Tragiczny finał robót budowlanych na terenie siedleckiej placówki edukacyjnej.

Poszkodowany robotnik został przetransportowany do szpitala, gdzie niestety zmarł.

Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury badają dokładne okoliczności tego wypadku.

Tragiczny wypadek przy szkole w Siedlcach. Robotnik runął z wysokości

Do dramatycznego zdarzenia doszło we wtorek 15 września na terenie jednej z placówek ponadpodstawowych zlokalizowanych w Siedlcach. 50-letni mężczyzna, zatrudniony przez zewnętrznego wykonawcę do prowadzonych tam prac budowlanych, nagle stracił równowagę i runął na ziemię z rozstawionego rusztowania. Świadkowie natychmiast zaalarmowali odpowiednie służby ratownicze. Po dotarciu na miejsce ciężko ranny robotnik został przetransportowany do miejscowego szpitala. Niestety, pomimo ogromnych wysiłków personelu medycznego, życia poszkodowanego ostatecznie nie udało się ocalić.

Prokuratura i policja z Siedlec badają przyczyny śmiertelnego upadku

Bezpośrednio po zgłoszeniu wypadku teren prowadzonych robót został dokładnie zabezpieczony przez wezwanych na miejsce funkcjonariuszy. Śledztwo w sprawie śmierci mężczyzny toczy się obecnie pod ścisłym nadzorem lokalnej prokuratury. Mundurowi muszą teraz szczegółowo zrekonstruować przebieg zdarzenia. Zespół dochodzeniowy ma za zadanie sprawdzić przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa oraz higieny pracy na szkolnym placu budowy. Służby zweryfikują również, czy samo miejsce wykonywania robót było odpowiednio zabezpieczone przed nieszczęśliwymi wypadkami. Obecnie organy ścigania wstrzymują się od udzielania jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat prowadzonego postępowania.