Tragedia na terenie szkoły w Siedlcach. 50-letni pracownik nie żyje

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-09-16 12:12

W jednej ze szkół ponadpodstawowych w Siedlcach doszło do tragicznego w skutkach wypadku. 50-letni pracownik zewnętrznej firmy budowlanej runął z rusztowania w trakcie wykonywania robót. Ciężko ranny mężczyzna natychmiast trafił pod opiekę lekarzy, jednak jego życia nie udało się uratować. Śledczy badają teraz dokładne przyczyny tego dramatycznego zdarzenia.

Śmierć przy szkole. Pracownik spadł z rusztowania
Autor: Policja Siedlce/ Facebook
  • Tragiczny finał robót budowlanych na terenie siedleckiej placówki edukacyjnej.
  • Poszkodowany robotnik został przetransportowany do szpitala, gdzie niestety zmarł.
  • Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury badają dokładne okoliczności tego wypadku.

Tragiczny wypadek przy szkole w Siedlcach. Robotnik runął z wysokości

Do dramatycznego zdarzenia doszło we wtorek 15 września na terenie jednej z placówek ponadpodstawowych zlokalizowanych w Siedlcach. 50-letni mężczyzna, zatrudniony przez zewnętrznego wykonawcę do prowadzonych tam prac budowlanych, nagle stracił równowagę i runął na ziemię z rozstawionego rusztowania. Świadkowie natychmiast zaalarmowali odpowiednie służby ratownicze. Po dotarciu na miejsce ciężko ranny robotnik został przetransportowany do miejscowego szpitala. Niestety, pomimo ogromnych wysiłków personelu medycznego, życia poszkodowanego ostatecznie nie udało się ocalić.

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Bezpośrednio po zgłoszeniu wypadku teren prowadzonych robót został dokładnie zabezpieczony przez wezwanych na miejsce funkcjonariuszy. Śledztwo w sprawie śmierci mężczyzny toczy się obecnie pod ścisłym nadzorem lokalnej prokuratury. Mundurowi muszą teraz szczegółowo zrekonstruować przebieg zdarzenia. Zespół dochodzeniowy ma za zadanie sprawdzić przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa oraz higieny pracy na szkolnym placu budowy. Służby zweryfikują również, czy samo miejsce wykonywania robót było odpowiednio zabezpieczone przed nieszczęśliwymi wypadkami. Obecnie organy ścigania wstrzymują się od udzielania jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat prowadzonego postępowania.

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