Wymowne hasło na aucie po kolizji. "Moja jazda też mnie przeraża"

Kierowca volkswagena uderzył w dostawczego mercedesa.

Osobówka wjechała w barierki i zniszczyła je na kilkunastu metrach.

Świadków zdziwił napis na aucie: „Moja jazda też mnie przeraża”.

Zderzenie dwóch aut na Łopuszańskiej w Warszawie

Do zdarzenia doszło 15 września przed godziną 21.00 w Warszawie na ulicy Łopuszańskiej. Volkswagen tiguan poruszał się jezdnią od al. Krakowskiej w kierunku al. Jerozolimskich. W tę samą stronę, wiaduktem łączącym ul. Hynka i Łopuszańską, jechał dostawczy mercedes. Gdy obie drogi się połączyły, kierujący autem osobowym wykonał manewr zmiany pasa ruchu. Przyczyny nie są do końca znane, ale finał okazał się bolesny. Obydwa pojazdy zderzyły się ze sobą.

Volkswagen uderzył w metalowe barierki

Po zderzeniu volkswagen odbił się od auta dostawczego, po czym skierował się na prawą stronę drogi. Następnie osobówka uderzyła z impetem w bariery oddzielające ulicę od chodnika. Pojazd niszczył ogrodzenie na dystansie kilkunastu metrów, całkowicie kładąc je na chodniku. Na miejsce szybko wezwano służby mundurowe oraz ratowników medycznych.

Wymowna naklejka na zniszczonym aucie

Uwagę gapiów przykuł jeden, bardzo specyficzny szczegół na tylnej klapie rozbitego volkswagena. Widniała tam niewielka naklejka z napisem „Moja jazda też mnie przeraża”. Biorąc pod uwagę rozmiar zniszczeń, hasło to idealnie podsumowało całą kolizję na Łopuszańskiej. O tym niecodziennym zdarzeniu poinformował Miejski Reporter.