Wypadek na DW 728 w Nowym Mieście nad Pilicą. Zderzenie opla z ciężarówką

We wtorek, 15 września, tuż przed godziną 15:40 na trasie wojewódzkiej numer 728 rozegrał się koszmar. W Nowym Mieście nad Pilicą doszło do zderzenia auta osobowego z ciężarowym, które zakończyło się tragiczną śmiercią jednego z kierowców.

Mundurowi wstępnie ustalili, że prowadzący opla 35-latek poruszał się w obszarze zabudowanym. Kiedy pokonywał łuk drogi, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał nagle na lewy pas jezdni, wprost przed maskę nadjeżdżającego pojazdu.

Samochód osobowy z impetem uderzył czołowo w poruszającą się z naprzeciwka scanię, którą kierował 43-latek. Siła uderzenia doszczętnie zniszczyła przód opla, a jego kierowca odniósł niezwykle rozległe obrażenia. Mimo natychmiastowej reakcji, 35-letni mężczyzna poniósł śmierć na miejscu zdarzenia.

Funkcjonariusze policji nadal próbują ustalić, dlaczego prowadzący osobówkę zjechał z wyznaczonego toru jazdy. Szczegółowe okoliczności tego fatalnego w skutkach incydentu wykaże dalsze postępowanie.

Śledztwo w sprawie śmierci 35-latka pod nadzorem prokuratora

Teren wypadku natychmiast zabezpieczyli policyjni technicy, działający pod ścisłym nadzorem prokuratora. Mundurowi zajęli się zbieraniem kluczowych śladów, które pozwolą krok po kroku odtworzyć ostatnie sekundy przed czołowym uderzeniem.

Głównym zadaniem organów ścigania będzie teraz precyzyjne ustalenie, dlaczego samochód marki Opel tak niespodziewanie zmienił tor jazdy i wjechał pod potężną scanię.

Utrudnienia na DW 728 po wypadku w powiecie grójeckim

Tragiczny wypadek całkowicie sparaliżował ruch na drodze wojewódzkiej nr 728, która została zamknięta w obu kierunkach. Kierowcy podróżujący przez ten rejon muszą przygotować się na potężne zatory oraz szukać alternatywnych tras przejazdu.

Policja i drogowcy na razie nie przekazali informacji o przewidywanym czasie zakończenia utrudnień na zablokowanym odcinku.

Źródło: Miejski Reporter

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