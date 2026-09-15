Śledztwo w sprawie schroniska Happy Dog przedłużone. Prokuratura bada losy zwierząt z Sobolewa

Śledztwo potrwa co najmniej do 3 marca 2027 roku.

Zabezpieczono szczątki 26 zwierząt oraz dokumentację schroniska.

Na razie nikomu nie przedstawiono zarzutów.

Schronisko dla psów w Sobolewie zamknięte

Prokuratura przedłużyła śledztwo

Prok. Aneta Góźdź z Prokuratury Okręgowej w Radomiu poinformowała, że postępowanie dotyczące schroniska w Sobolewie zostało przedłużone do 3 marca 2027 roku. Śledczy podkreślają, że sprawa nadal jest prowadzona w sprawie, a nie przeciwko konkretnej osobie. Oznacza to, że nikomu nie przedstawiono na razie zarzutów. Prokuratura ustala, co działo się w schronisku Happy Dog w Nowej Krępie w gminie Sobolew i w jakim stanie znajdowały się przebywające tam zwierzęta.

Zabezpieczono szczątki 26 zwierząt

Śledczy przeprowadzili oględziny terenu schroniska oraz przyległej posesji. Przeszukano również pomieszczenia biurowe i zabezpieczono dokumenty dotyczące funkcjonowania placówki, adopcji zwierząt oraz ich zgonów. Zabezpieczony został także rejestrator nagrań z terenu schroniska. Szczególnie ważnym elementem postępowania są szczątki zwierząt. Prokuratura zabezpieczyła 26 trucheł, które po oględzinach przekazano do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach. Tam mają być prowadzone dalsze badania.

Sprawdzają dokumentację i stan zwierząt

Prokuratorzy przejęli również dokumentację weterynaryjną z Przychodni Weterynaryjnej ESCULAP. Zdobyli też dokumentację z kontroli Inspekcji Weterynaryjnej przeprowadzonych w 2025 roku i styczniu 2026 roku. Śledczy otrzymali opinie Państwowego Instytutu Weterynaryjnego dotyczące obrażeń i przyczyn śmierci zwierząt, których szczątki zabezpieczono na terenie Happy Dog.

Badają również opinie biegłego sądowego lekarza weterynarii dotyczące stanu zdrowia kilkudziesięciu zwierząt w chwili przekazania ich ze schroniska do ośrodka Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Prokuratura nie ujawnia na razie, jakie dokładnie wnioski wynikają z tych badań.

- Z uwagi na dobro śledztwa nie jest możliwe podanie do publicznej wiadomości wyników przeprowadzonych dowodów oraz informacji o planowanych czynnościach dowodowych - przekazała prok. Aneta Góźdź.

Happy Dog zamknięte w styczniu

Schronisko Happy Dog w Sobolewie zostało zamknięte w styczniu 2026 roku. Wcześniej aktywiści wielokrotnie alarmowali o warunkach, w jakich miały przebywać zwierzęta. Oficjalnym powodem zamknięcia placówki był brak elektronicznej ewidencji zwierząt. Działalność schroniska kontroluje także Najwyższa Izba Kontroli. W sprawie prowadzone jest również postępowanie dotyczące podejrzenia znęcania się nad zwierzętami. Początkowo zajmowała się nim Prokuratura Okręgowa w Siedlcach, później sprawę przejęła prokuratura w Radomiu.

Właściciel schroniska został wcześniej skazany

Wątek związany z Happy Dog ma również swoją wcześniejszą historię sądową. W marcu właściciel schroniska, Marian D., został nieprawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za znęcanie się nad zwierzętami. Sąd orzekł także wobec niego 8-letni zakaz posiadania zwierząt oraz 10-letni zakaz prowadzenia działalności związanej ze zwierzętami. Mężczyzna ma również zapłacić 40 tys. zł na rzecz obrońców zwierząt oraz pokryć koszty procesu. Według aktu oskarżenia czyny, za które został skazany, miały mieć miejsce od listopada 2016 do listopada 2017 roku. Nowe śledztwo dotyczące działalności schroniska nadal trwa.