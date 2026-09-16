W Warszawie zaginęła 22-letnia Emilia. Ma charakterystyczny znak szczególny

Zaginęła 22-letnia Emilia Bartel

Policjanci z Wydziału Kryminalnego policji Warszawa Białołęka poszukują 22-letniej Emilii Bartel. Dziewczyna 11 września tego roku wyszła z mieszkania na Białołęce i do chwili obecnej nie wróciła i nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Policjanci podają rysopis zaginionej:

Wzrost - około 152 cm,

szczupła budowa ciała,

wiek - 22 lata, ale z wyglądu ok. 17 lat,

włosy długie w kolorze blond,

oczy koloru niebieskiego.

Co istotne, młoda kobieta ma znak szczególny, który może ją wyróżnić - to znak szczególny w postaci blizny nad ustami.

Gdzie zgłosić informację o Emilii Bartel?

Każda osoba, która ma jakiekolwiek informacje mogące pomóc odnaleźć zaginioną, proszona jest o kontakt z policjantami prowadzącymi poszukiwania.

Osoby mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionej proszone są o kontakt z policjantami Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Białołęka, tel. 47 723 52 35, 47 723 52 33 bądź dyżurnym jednostki, tel. 47 723 51 30, 47 723 51 31, lub powiadomić najbliższą jednostkę Policji.

Informacje można również przesłać na adres: [email protected].

3