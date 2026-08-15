Ogromna truskawka niedaleko Warszawy

Wyglądającą jak zgniłą, gignatyczną truskawkę można znaleźć w Wierzbicy, niedaleko Serocka. Miejscowość znajduje się około 45 minut jazdy samochodem od Warszawy. Truskawka leży na działce w pobliżu drogi i jest na tyle duża, że trudno jej nie zauważyć, szczególnie w okresie, gdy na drzewach nie ma liści.

To kilkumetrowy model owocu, który dziś jest już mocno nadgryziony zębem czasu. Zamiast być efektownym elementem reklamy, stał się osobliwą pamiątką po miejscu, które funkcjonowało tam przed laty.

Kiedyś reklamowała gospodarstwo ogrodnicze

Historia ogromnej truskawki jest bardzo ciekawa. Obiekt został ustawiony przy drodze jako reklama gospodarstwa ogrodniczego. Przez lata był więc charakterystycznym punktem mijanym przez osoby podróżujące w tej okolicy.

Według opisów miejsca gospodarstwo było związane z lokalną społecznością i dawało pracę mieszkańcom okolicznych miejscowości. Sama truskawka z czasem stała się jednym z rozpoznawalnych elementów okolicy.

Dziś po dawnej funkcji reklamowej pozostało niewiele. Zamiast przyciągać klientów do gospodarstwa, nietypowy obiekt przyciąga przede wszystkim uwagę osób zainteresowanych ciekawymi i nieoczywistymi miejscami. Zdjęcia truskawi znajdziecie w galerii poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Gigantyczna truskawka leży w polu pod Warszawą. Wygląda mrocznie [ZDJĘCIA]

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Gigantyczna truskawka w Wierzbicy

Co ciekawe, przez pewien czas ogromny model znajdował się na metalowej konstrukcji. Z biegiem lat stelaż zaczął jednak rdzewieć więc ze względów bezpieczeństwa truskawkę zdjęto i położono na ziemi.

Jak widać, gigantyczny owoc to świetna destynacja na wycieczkę - obiekt jest nawet ujęty w aplikacji Google Maps jako "Opuszczona truskawka". Dodatkowo właśnie tam można znaleźć sporo opinii - niektóre osoby piszą nawet, że obiekt jest postapokaliptyczny!