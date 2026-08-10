Gigantyczny pożar w podwarszawskim Piastowie. Kłęby dymu widoczne z wielu kilometrów

Pożar w Piastowie. Z żywiołem walczy kilkudziesięciu strażaków

Dramatyczne zdarzenie miało miejsce na posesji przy ulicy Ogrodowej w podwarszawskim Piastowie. Niszczycielskie płomienie najpierw zajęły budynek mieszkalny, a następnie błyskawicznie przeniosły się na strefę usługową oraz część magazynową całego obiektu.

Zawiadomienie o pojawieniu się niebezpiecznego ognia wpłynęło do stanowiska kierowania dokładnie o godzinie 8.16. Do opanowania trudnej sytuacji wysłano łącznie jedenaście ciężkich i lekkich wozów należących do Państwowej Straży Pożarnej, co w praktyce przekłada się na zaangażowanie przeszło czterdziestu mundurowych.

Jak relacjonuje mł. kpt. Michał Składanowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie, akcja ratownicza należy do niezwykle skomplikowanych operacji. „Prowadzimy działania gaśnicze z zewnątrz. Ogień nie został jeszcze ugaszony” – wyjaśnia mundurowy, po czym precyzuje: „Pożarem objęty jest budynek o wymiarach około 20 na 15 metrów i wysokości około 5 metrów. Obiekt ma kształt litery L, co utrudnia prowadzenie działań gaśniczych”.

Z oficjalnych komunikatów przekazanych przez interweniujące służby wynika ponadto, że ryzyko bezpośredniego przeniesienia się potężnych płomieni na sąsiadujące z pogorzeliskiem konstrukcje budowlane zostało już ostatecznie zneutralizowane.

Ewakuacja sąsiednich domów. Śledczy wyjaśnią przyczyny pożaru

W momencie wybuchu płomieni w objętym żywiołem budynku na szczęście nikt nie przebywał. Zanim jeszcze na miejsce nadjechały pierwsze jednostki ratownicze, trzy osoby zachowały zimną krew i samodzielnie opuściły pobliskie zabudowania, dzięki czemu w całym tym przerażającym incydencie nikt nie odniósł żadnych obrażeń.

Po definitywnym zakończeniu akcji gaśniczej na zgliszczach swoje profesjonalne czynności rozpoczną najprawdopodobniej funkcjonariusze policji. To właśnie miejscowi śledczy, przy merytorycznym wsparciu ze strony powołanego biegłego z zakresu pożarnictwa, będą wnikliwie analizować i ustalać ostateczne przyczyny tego groźnego incydentu.