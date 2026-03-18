Groźny pożar na budowie na warszawskiej Białołęce. Świadkowie mówią o potężnych wybuchach

Pożar na budowie w warszawskiej Białołęce 18.03.2026

Ogień błyskawicznie objął zewnętrzną część nowo wznoszonego obiektu na warszawskiej Białołęce. Gęste chmury ciemnego dymu można było dostrzec nawet z centralnych dzielnic stolicy. Do walki z żywiołem skierowano dziewięć zastępów straży pożarnej.

W wyniku zdarzenia ucierpiał operator maszyny budowlanej, którego przetransportowano do placówki medycznej. Sytuacja została szybko opanowana, a ratownicy skupiają się obecnie na dogaszaniu pogorzeliska oraz dokładnym sprawdzaniu całego terenu inwestycji.

Dramat rozegrał się w środę w godzinach popołudniowych w rejonie ulicy Portowej. Jak poinformowała młodsza kapitan Karolina Jaworska z mazowieckiej straży pożarnej, płomienie trawiły głównie elewację wznoszonego bloku. Okoliczni mieszkańcy i przechodnie relacjonowali potężne zadymienie, które niemal całkowicie przysłoniło widoczność na placu robót budowlanych.

- Jak przyjechałem, to dopiero zaczął się palić. To był czarny, bardzo duży dym – aż nie było widać miejsca, w którym siedzi operator dźwigu – relacjonował naszemu reporterowi jeden z nich.

Służby ratunkowe sprawnie wyprowadziły w bezpieczne miejsce dwudziestu robotników, a dodatkowo ewakuowano dwoje ludzi z przyległego budynku. Największy koszmar przeżył jednak pracownik obsługujący żuraw, który przez dłuższą chwilę nie mógł samodzielnie wydostać się ze swojego stanowiska pracy na wysokości.

- On tam jest, nic mu się nie stało, bo widać, że się porusza, ale na pewno jest zadymiony i słabo z nim, bo teraz próbują go stamtąd ściągnąć – relacjonował na bieżąco nasz świadek.

Co doprowadziło do wybuchu ognia na Białołęce?

Tuż po godzinie piętnastej aspirant Łukasz Wujek ze stołecznej straży pożarnej oficjalnie przekazał informację o zlokalizowaniu głównego źródła ognia. Obecnie trwają ostatnie prace zabezpieczające i weryfikacja pogorzeliska. Jeden z obserwatorów zdarzenia zasugerował, że płomienie pojawiły się początkowo w dolnych partiach konstrukcji, a żywioł drastycznie przybrał na sile zaraz po wybuchu butli.

- Ogień zaczął się palić na dole, wybuchły butle. To jest świeżo budowany blok, prawdopodobnie było tam dużo butli i od tego wszystko się zaczęło. Najpierw pojawił się dym, a potem wybuchy – wybuchało bardzo dużo butli – mówił mężczyzna naszemu reporterowi.

Teren incydentu zabezpieczają służby ratownicze, w tym zastępy strażaków, funkcjonariusze policji oraz załoga karetki pogotowia. Dokładne przyczyny powstania ognia będą teraz przedmiotem szczegółowego śledztwa.

Współpraca: Piotr Durys, Radio Eska.

