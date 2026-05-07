Napraw rower, oddaj niepotrzebne rzeczy, wróć do domu z sadzonką – EkoWileńska po raz kolejny w sercu Pragi-Północ

Autor: SEK

W piątek i sobotę, 8-9 maja, od 13:00 do 19:00 przestrzeń centrum – zarówno wewnątrz, jak i przed wejściem od ul. Targowej – wypełnią warsztaty, zbiórki i akcje specjalne skierowane do wszystkich odwiedzających. Program wydarzenia pokazuje, jak codzienne wybory mogą wspierać środowisko, jednocześnie angażując lokalną społeczność.

Sadzonki za zakupy

Jednym z głównych punktów wydarzenia jest akcja „Rośliny za paragony”. Osoby, które zrobią zakupy na łączną kwotę minimum 150 zł w co najmniej dwóch różnych lokalach otrzymają sadzonkę. Dla członków programu lojalnościowego Galeria Wileńska Club przygotowano dodatkowy bonus w postaci kolejnej rośliny. Uzupełnieniem akcji będzie targ kwiatowy, organizowany w partnerstwie z Carrefour, gdzie dostępne będą rośliny sezonowe w atrakcyjnych cenach.

Sezon rowerowy zaczyna się w Galerii Wileńskiej

Miłośnicy jazdy rowerem będą mogli oddać swoje jednoślady do bezpłatnego, mobilnego serwisu, który pomoże przygotować je do wiosennych i letnich przejażdżek. Dodatkową atrakcją zaplanowaną na piątek będzie specjalny rower blendujący, umożliwiający przygotowanie świeżych smoothie siłą własnych mięśni, łącząc aktywność fizyczną z dobrą zabawą.

Wymiana ubrań i elektroodpadów na sadzonki i ekologiczne produkty spożywcze

Ważnym elementem wydarzenia są działania proekologiczne i społeczne. W partnerstwie z firmą Remondis Electrorecycling prowadzona będzie zbiórka elektroodpadów. Każdego dnia, pierwsze 150 osób w zamian za zużyty sprzęt otrzyma BIO zioła w doniczce – bazylię, miętę, kolendrę lub pietruszkę. Równolegle odbędzie również zbiórka odzieży dla Praskiej Dzielni, punktów wsparcia prowadzonych przez Fundację Idylla. Za każdy oddany kilogram ubrań uczestnicy otrzymają ekologiczne produkty marki Carrefour, takie jak kasze, herbaty lub zdrowe przekąski, a zebrane ubrania trafią bezpośrednio do trzech punktów na Pradze-Północ (przy ul.11 Listopada 22/4, Józefa Sierakowskiego 4 lok. U13 oraz ul. Panieńska 1A/76).

Ekologiczne warsztaty dla małych i dużych

Program uzupełnią praktyczne warsztaty i działania edukacyjne dla dzieci i dorosłych. Uczestnicy w ramach zajęć „Ekozielnik w domu” będą mogli stworzyć własne kompozycje ziół w doniczkach – idealne do kuchni, na balkon lub parapet.

Z myślą o rodzinach z dziećmi, organizatorzy wydarzenia przygotowali edukacyjne zajęcia realizowane we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania – interaktywne „Mini Wysypisko”, które w przystępny i angażujący sposób przybliży temat recyklingu oraz prawidłowej segregacji odpadów. Dzięki nauce przez zabawę najmłodsi poznają zasady odpowiedzialnego postępowania z odpadami i dowiedzą się, jak codzienne wybory wpływają na środowisko. Dodatkową atrakcją będzie nowoczesna śmieciarka Miecia, która pozwoli zajrzeć za kulisy miejskiej gospodarki odpadami.

„EkoWileńska to wydarzenie, które pokazuje, że ekologiczne wybory mogą być proste i dostępne na co dzień – od naprawy roweru, przez oddanie niepotrzebnych rzeczy, po zabranie sadzonek roślin do domu. Chcemy nie tylko edukować, ale przede wszystkim odpowiadać na realne potrzeby mieszkańców zachęcać do działania i integrować lokalną społeczność wokół idei zrównoważonego stylu życia” – mówi Marta Chojnacka, General Manager Galerii Wileńskiej.

Partnerem wydarzenia jest urząd Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy.

Szczegóły na temat wydarzenia oraz harmonogram dostępne są na stronie: https://www.westfield.com/pl/poland/galeriawilenska/aktualnosci-i-wydarzenia/metrem-rowerem-spacerem-ekowilenska-zaprasza/136080.

Materiał reklamowy