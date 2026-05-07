Warszawskie zoo wita nowego zwierzaka! Ruszył plebiscyt na imię dla alpaki

Nowy nabytek w warszawskim ogrodzie zoologicznym

Warszawskie ZOO może pochwalić się nowym, niezwykle sympatycznym lokatorem. We wtorek, 28 kwietnia, powitano na świecie samiczkę alpaki, która od samego początku kradnie serca pracowników. Ogród zoologiczny zapewnia, że młode rozwija się w prawidłowym tempie i dopisuje mu zdrowie. Troskliwą opiekę nad nią sprawuje matka Guanita, natomiast ojcem jest Tofik.

Jak relacjonują opiekunowie, nowo narodzona samiczka z każdym dniem zyskuje na sile i z coraz większą śmiałością eksploruje teren. Mała alpaka dumnie kroczy po wybiegu i z powodzeniem integruje się ze starszymi osobnikami stada.

„Powitajcie samiczkę alpaki, która tydzień temu przyszła na świat w Warszawskim ZOO! Mała rośnie zdrowo pod czujnym okiem swojej mamusi Guanity”

Młoda alpaka budzi zachwyt w sieci

Zdjęcia udostępnione przez warszawskie zoo błyskawicznie wywołały falę entuzjastycznych komentarzy ze strony miłośników zwierząt. Alpaki, znane ze swojego spokojnego i przyjaznego usposobienia, niezmiennie cieszą się ogromną popularnością wśród gości zoo. Gatunek pochodzący z Ameryki Południowej, silnie preferuje życie w stadzie. Wełna tych zwierząt słynie ze swoich doskonałych właściwości termoizolacyjnych - szacuje się, że jest kilkukrotnie cieplejsze niż wełna owcza. Co istotne, pozbawione jest lanoliny, co czyni je materiałem przyjaznym dla alergików. Mimo bliskiego pokrewieństwa z lamami, alpaki wyróżniają się mniejszymi rozmiarami i bardziej filigranową sylwetką. Są również niezwykle wdzięcznym obiektem fotograficznym.

Zoo organizuje konkurs na imię

Pojawienie się na świecie nowej alpaki dało zoo pretekst do zorganizowania interaktywnej zabawy dla sympatyków ogrodu. Pracownicy zachęcają do udziału w konkursie na imię dla samiczki. Jedynym wymogiem jest, aby zaproponowane imię rozpoczynało się na literę „S”. Swoje typy można wpisywać w sekcji komentarzy pod odpowiednim postem na profilu ogrodu. Z nadesłanych propozycji wyselekcjonowane zostaną te najbardziej kreatywne, które następnie zostaną poddane pod głosowanie internautów.