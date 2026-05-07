Awaria na linii M1 w Warszawie. Trzy stacje metra wyłączone z ruchu

Usterka techniczna na stacji Kabaty sparaliżowała ruch na pierwszej linii warszawskiego metra.

Składy pasażerskie dowożą pasażerów wyłącznie na odcinku pomiędzy Młocinami a Stokłosami.

Zarząd Transportu Miejskiego natychmiast skierował na ulice dodatkowe autobusy ratunkowe.

Awaria metra M1 w Warszawie. Skrócona trasa pociągów

Pasażerowie pierwszej linii metra w Warszawie muszą dziś liczyć się z utrudnieniami. Powodem jest awaria techniczna w rejonie stacji Kabaty. Z tego powodu metro nie kursuje na całej trasie. Pociągi jeżdżą obecnie tylko na odcinku Młociny - Stokłosy.

Żeby ułatwić mieszkańcom dojazd, ZTM uruchomił zastępczą linię autobusową „ZA METRO”. Autobusy kursują między przystankami Metro Kabaty 01 i Metro Stokłosy 03. Mają dowozić pasażerów do najbliższej działającej stacji metra. Trzeba jednak liczyć się z większym ruchem i dłuższym czasem podróży.

Dodatkowo zmieniono trasy autobusów linii 710, 724 i 742. Autobusy zostały wydłużone z pętli Osiedle Kabaty do przystanku Metro Stokłosy 03. Dzięki temu mieszkańcy mogą łatwiej dostać się do działającej części metra. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Służby techniczne pracują nad usunięciem awarii. Warszawski Transport Publiczny apeluje do pasażerów o śledzenie komunikatów i uwzględnienie możliwych opóźnień podczas planowania podróży.

