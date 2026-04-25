Groźny wypadek na skrzyżowaniu. Ciągnik i osobówka na boku, trwają prace służb

Groźny wypadek pod Płońskiem (25.04.2026)

Komunikat w sprawie zdarzenia, do którego doszło na skrzyżowaniu w miejscowości Bońki, wydali przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Płońsku. Jak podali za pośrednictwem mediów społecznościowych, na trasie DK50 przed godz. 14:00 zderzyły się ciągnik rolniczy oraz dwa auta osobowe.

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Fordem, 49-letni mieszkaniec gminy Bartoszyce, jadąc ul. Wyszogrodzką w kierunku Płońska, nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej, przez co doszło do zderzenia z ciągnikiem rolniczym marki Ursus, wyjeżdżającym z ul. Wspólnej, którym kierował 47-letni mieszkaniec gminy Płońsk, i Hyundaiem, którego kierujący, 27-letni mieszkaniec Płońska, wyjeżdżał z ul. Krańcowej" - przekazali mundurowi.

Jak dodali, na miejscu trwają prace służb. Funkcjonariusze będą teraz ustalać, jak dokładnie doszło do zdarzenia.

Jadący tamtędy kierowcy muszą się natomiast przygotować na utrudnienia. Jeden pas pozostaje przejezdny, a ruch prowadzony jest wahadłowo.

