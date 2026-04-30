Groźny wypadek pod Płockiem. Auto roztrzaskane, kierowca w szpitalu

Maria Hędrzak
2026-04-30 20:34

W czwartek, 30 kwietnia w miejscowości Miszewko Strzałkowskie (pow. płocki) doszło do groźnego wypadku. Po uderzeniu w ogrodzenie kierowca samochodu osobowego musiał zostać przetransportowany do szpitala. Opisując zdarzenie, policjanci po raz kolejny zaapelowali o zachowanie ostrożności za kierownicą.

Informacje o niebezpiecznym wypadku, do którego doszło w Miszewku Strzałkowskim, pojawiły się w czwartek ok. godz. 17:30. "Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem marki Renault stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie" - przekazali funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

Jak dodali, w zdarzeniu ucierpiał kierowca osobówki. Musiał zostać przewieziony do szpitala.

Policja apeluje o rozsądek za kierownicą

Informując o zajściu, mundurowi zwrócili się do kierujących z apelem o rozwagę na drodze. Prośba ta powinna szczególnie wybrzmieć przed majówką, gdy tłumy ruszą na wycieczki, a przy nieodpowiedzialnej jeździe o groźne wypadki będzie niezwykle łatwo.

"Dostosuj prędkość do warunków drogowych. Nigdy nie wsiadaj za kierownicę pod wpływem alkoholu. Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Twoje bezpieczeństwo zależy od Ciebie!" - czytamy.

