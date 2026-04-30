Takiego tunelu jeszcze w Warszawie nie było. "Przebiliśmy się do Dworca Zachodniego"

Tramwaj do Dworca Zachodniego coraz bliżej

Przypomnijmy, że budowana obecnie trasa, której część znajdzie się pod ziemią, będzie miała 1,6 km i zostanie pociągnięta od Dworca Zachodniego do ul. Grójeckiej. - Nowy [...] odcinek jest częścią trasy obwodowej, która połączy Wolę i Ochotę z Mokotowem oraz Wilanowem. Ta inwestycja jest przykładem, jak w Warszawie myślimy o transporcie, budując tego typu centra przesiadkowe. To także dowód synergii - dobrej współpracy pomiędzy samorządem a rządem - podkreślił prezydent Trzaskowski.

Urzędnicy zaznaczyli natomiast, że podziemne części inwestycji tramwajowej były realizowane w ramach dwóch osobnych kontraktów. Jeden wykonawca zajął się budową przystanku w ramach modernizacji stacji, a drugi pracuje przy samej trasie. Teraz przyszedł czas na połączenie obu tych obiektów. "Metrowa ściana, która zabezpieczała konstrukcję przystanku, jest sukcesywnie w kawałkach kruszona i rozbierana. To skomplikowany technologicznie proces: prace są prowadzone w rejonie Al. Jerozolimskich. Warunek utrzymania ruchu samochodowego na Alejach - z zachowaniem przepustowości zbliżonej do normalnej - wymagał etapowania prac" - przekazali.

Kiedy tramwaj pojedzie do Warszawy Zachodniej?

Już w czerwcu końca mają dobiec prace konstrukcyjne przy ostatnich sekcjach płyty dennej na styku tunelu i przystanku. W międzyczasie rozpoczną się roboty wykończeniowe na samym przystanku. - W kolejnych etapach prac łączących tunel tramwajowy z Dworcem Zachodnim usuniemy całą ścianę dzielącą obecnie "komorę" podziemnego przystanku od tunelu, a następnie wykonawca rozpocznie budowę peronów i montaż instalacji elektrycznych dla tramwajów. Te prace zakończą się jesienią. Wtedy również znikną ostatnie utrudnienia dla kierowców na Al. Jerozolimskich. Następnie rozpoczniemy testy i odbiory techniczne. Robimy wszystko, by trasa była gotowa jeszcze w tym roku, ale to oczywiście zależy od wielu czynników - powiedział prezes Tramwajów Warszawskich Wojciech Bartelski.

Docelowo miasto chciałoby, aby do Dworca Zachodniego dojeżdżała linia tramwajowa 14. Pasażerowie pojadą nią ze stacji do Pl. Narutowicza, okolic Politechniki, a następnie na Dolny Mokotów i do Miasteczka Wilanów.

9

