Protest pod ambasadą Izraela w Warszawie. "Ruch propalestyński jest i będzie"

Protest pod izraelską ambasadą w Warszawie

Do czwartkowej mobilizacji pod ambasadą Izraela wzywała w mediach społecznościowych oficjalna polska delegacja Global Sumud Flotilla. W opisie facebookowego wydarzenia "SOS dla Palestyny! SOS dla Flotylli!" mogliśmy przeczytać: "Mamy już dość bezkarności Izraela! Wychodzimy na ulicę polskich miast, aby domagać się od polskich władz pociągnięcia Izraela do odpowiedzialności".

Protest rozpoczął się o godz. 15:00. Zgromadziła się na nim grupa z flagami i transparentami, wznosząca okrzyki: "Wolna Palestyna!". W przemówieniach podkreślano, że celem Flotylli jest nie tylko działanie humanitarne, ale i walka o osoby, które żyją w Strefie Gazy.

- Wiemy, że przetrwanie tych ludzi i walka o wolność Palestyny są ze sobą bezpośrednio związane, dlatego kolejne flotylle, coraz liczniejsze zresztą, coraz potężniejsze, wciąż wypływają. Mimo że są aresztowane, mimo że są atakowane, mimo że rządy krajów Unii Europejskiej i państw takich jak Polska starają się o tym nie mówić albo starają się poniżać ludzi, którzy dosłownie ryzykują własne życie. Mimo to flotylle są, ruch propalestyński jest i będzie tak długo, jak długo Palestyna nie będzie wolna. Dlatego tu jesteśmy, dlatego w tej ambasadzie po raz kolejny muszą nas słuchać, i będą nas słuchać tak długo, jak długo ta ambasada będzie tutaj stała - padło w jednym z wystąpień.

Polka na pokładzie flotylli przechwyconej przez Izrael

W czwartek do mediów dotarły informacje, że na pokładzie jednej z jednostek Globalnej Flotylli Sumud, której statki przechwycił Izrael na wodach w pobliżu Krety, ponad 1100 km od wybrzeży Strefy Gazy, znajdowała się Polka, adiunkt na Uniwersytecie Utrechckim dr Magdalena Górska. Informację przekazał rzecznik Global Sumud Polska Rafał Piotrowski.

- Naszą misją jest przełamanie blokady Gazy oraz postawienie się Izraelowi i międzynarodowemu systemowi, który utrzymuje podwójne standardy i zawiódł Gazę oraz Palestyńczyków. [...] Proszę, wyjdźcie na ulice, protestujcie, demonstrujcie. Żądajcie od swoich uniwersytetów, firm, od wszelkiego rodzaju instytucji, których jesteście częścią, żeby uciąć współpracę z izraelskimi instytucjami i żeby domagać się końca bezkarności Izraela - powiedziała Polka. Nagranie z jej wypowiedzią opublikowano na koncie Global Sumud Polska w mediach społecznościowych.

Komunikat w sprawie wydało już Ministerstwo Spraw Zagranicznych, którego przedstawiciele podkreślili, że "z zaniepokojeniem monitorują doniesienia o działaniach podjętych przez siły zbrojne Izraela wobec aktywistów uczestniczących w rejsie tzw. Global Sumud Flotilla, którego deklarowanym celem jest dostarczenie pomocy humanitarnej do Strefy Gazy". "W ich gronie są również obywatele RP. Siłowe działania na wodach międzynarodowych to poważne naruszenie prawa międzynarodowego, w tym prawa morza. Wzywamy wszystkie strony do przestrzegania obowiązującego prawa międzynarodowego. [...] Oczekujemy pilnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności przeprowadzenia akcji sił zbrojnych Izraela oraz żądamy zagwarantowania bezpieczeństwa uczestnikom Flotylli" - czytamy.

W komunikacie podkreślono również, że MSZ pozostaje w kontakcie z koordynatorami akcji Global Sumud Flotilla. "Polska służba konsularna podjęła działania w celu zapewnienia pomocy konsularnej obywatelom RP i jest w kontakcie z ich bliskimi. W MSZ pracuje Zespół Zarządzania Kryzysowego, który zebrał się niezwłocznie po otrzymaniu informacji o możliwym zagrożeniu bezpieczeństwa polskich obywateli" - dodano.

