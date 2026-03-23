Hala na Skrze coraz bliżej. Znamy wykonawcę i harmonogram prac

Nowa infrastruktura na Skrze

Ośrodek Nowa Skra, którym zarządza Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa, ma stanowić nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny zintegrowany z Polem Mokotowskim. Pewne zmiany na tym terenie zostały już zrealizowane. Teraz nadszedł czas na kluczowe inwestycje. Zgodnie z planami ratusza, wybudowana zostanie hala sportowa przeznaczona dla siatkarzy i koszykarzy, a także stadion lekkoatletyczny.

Jeszcze niedawno projekt budowy hali wywoływał ostre sprzeciwy części mieszkańców Ochoty, obawiających się hałasu z obiektu na 6 tysięcy miejsc oraz paraliżu komunikacyjnego w okolicy. Protesty te zagrażały nawet lokalnej koalicji. Obecnie jednak wszystko wskazuje na to, że spory dotyczące zagospodarowania terenu po dawnym RKS Skra przy ul. Wawelskiej zostały zakończone, a budowa wkrótce się rozpocznie.

„Kolejny krok za nami. Mamy wykonawcę, który wybuduję nowoczesną halę na terenie Nowej Skry. Przetarg wygrała firma Mirbud, która złożyła najkorzystniejszą ofertę” – ogłosił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Zaznaczono również, że obiekt ten będzie pełnił wyłącznie funkcje sportowe, a organizacja koncertów czy innych imprez masowych nie jest w nim przewidziana.

Kiedy otwarcie nowej hali na Ochocie?

Firma Mirbud przedstawiła najkorzystniejszą finansowo ofertę opiewającą na 237,6 mln zł, pokonując tym samym trzech innych oferentów: Budimex (niemal 305 mln zł), Skanską (277 mln zł) oraz konsorcjum NDI (266 mln zł).

Wykonawca będzie miał 810 dni od podpisania umowy na wzniesienie hali dla siatkarzy i koszykarzy. Budynek stanie w rejonie ul. Ondraszka, w miejscu dawnych odkrytych basenów Skry. Projekt, wyłoniony w miejskim konkursie, przygotowała pracownia Piotra Bujnowskiego. Zakłada on budowę 12-metrowego obiektu z drewnianą elewacją i zielonym dachem. Zakładając podpisanie umowy wiosną 2026 roku, pierwsze rozgrywki sportowe mogłyby się tam odbyć jesienią 2028 roku.

