Holenderska policja szuka 14-latka. Maxim może jechać do Polski

Policja szuka zaginionego 14-letniego Maxima

W czwartek polscy mundurowi przekazali w sieci apel swoich holenderskich kolegów, którzy prowadzą poszukiwania zaginionego Maxima, obywatela Holandii. Chłopak ma 14 lat i po raz ostatni widziano go w sobotę, 18 kwietnia w Apeldoorn, gdy około południa wsiadł na rower i odjechał.

Zgodnie z informacjami podanymi przez funkcjonariuszy, w dniu zaginięcia Maxim miał na sobie spodnie dresowe Nike oraz czarną kurtkę i trampki w tym samym kolorze. Wziął ze sobą czerwono-pomarańczowy plecak. Przemieszczał się na szarym rowerze marki Stella. Nastolatek ma krótkie włosy i około 150-160 cm wzrostu.

"Chłopiec może kierować się przez teren Niemiec w kierunku wschodniej granicy Polski. Najprawdopodobniej przemieszcza się na rowerze, ale możliwe jest również, że korzysta z innego środka transportu" - podkreślili policjanci.

Jak dodali, osoby mające jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w poszukiwaniach Maxima, powinny skontaktować się z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji. Można to uczynić, dzwoniąc na numer: 47 72 510 05.

❗️Apel Policji holenderskiej w sprawie zaginionego 14-latka — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) April 30, 2026

Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru