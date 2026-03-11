Horror na warszawskim osiedlu. Trawnik był usłany strzykawkami i igłami!

W nocy z 10 na 11 marca mundurowi otrzymali pilne wezwanie na ulicę Pielgrzymów w Rembertowie, gdzie odkryto niebezpieczne odpady medyczne rozrzucone bezpośrednio na trawie.

Z terenu osiedla funkcjonariusze uprzątnęli blisko pół wiadra zużytych igieł i strzykawek, natychmiast niwelując ryzyko dla spacerowiczów oraz zwierząt domowych.

Zgromadzone nieczystości trafiły bezpośrednio do specjalistycznego punktu utylizacji w szpitalu zlokalizowanym przy ulicy Szaserów.

Warszawa, Rembertów. Trawnik usłany strzykawkami

Zatrważające zgłoszenie dotarło do stołecznych strażników miejskich w nocy z 10 na 11 marca. Przerażeni mieszkańcy powiadomili służby o zaśmieconym trawniku zlokalizowanym przy ulicy Pielgrzymów w Rembertowie. Kiedy mundurowi pojawili się na miejscu tuż po godzinie 23, czekała tam już na nich grupa zdenerwowanych osób. Wskazali oni strażnikom osiedlowy trawnik, który dosłownie tonął w porzuconych igłach oraz zużytych strzykawkach!

„W niektórych z nich widoczne były jeszcze resztki jakiejś substancji. Na trawniku leżały też waciki ze śladami krwi. Zgłaszający obawiali się, że odpadami zainteresują się i pokaleczą dzieci albo wyprowadzane na spacer psy” - poinformowała Straż Miejska.

Pół wiadra strzykawek zebranych w Rembertowie

Mundurowi bez chwili wahania przystąpili do zabezpieczania tego miejsca. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji oraz szybkiej konsultacji z dyżurnym, zapadła decyzja o natychmiastowym oczyszczeniu skweru z zagrożenia. Funkcjonariusze niezwykle starannie zbierali niebezpieczne śmieci medyczne, gromadząc ostatecznie aż pół wiadra zużytych strzykawek i igieł. Dodatkowo prewencyjnie przeszukano okoliczne tereny pod kątem ewentualnej obecności podobnych odpadów.

„Po upewnieniu się, że teren jest uprzątnięty i czysty, strażnicy przewieźli zebrane odpady do punktu utylizacji zagrożeń biologicznych w Szpitalu WAM na Szaserów” - przekazała Straż Miejska.

