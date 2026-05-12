IMGW ostrzega przed burzami i przymrozkami. Jaka pogoda w środę?

Ostrzeżenia IMGW - uwaga na burze i przymrozki (12/13.05.2026)

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla części woj. podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. W większości powiatów alerty obowiązywały do godz. 16:00, jednak w niektórych pozostaną w mocy dłużej: siemiatycki, bielski, wysokomazowiecki, zambrowski, łomżyński, grajewski, moniecki, hajnowski, białostocki, sokólski, augustowski, sejneński, Białystok, Łomża - do godz. 19:00.

Dla części woj. małopolskiego i śląskiego (powiaty: nowosądecki, nowotarski, tatrzański, suski, żywiecki, cieszyński) IMGW wydał także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami. Alerty obowiązywać będą od północy do godz. 7:00 w środę. Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie do -3°C.

Prognoza pogody na środę, 13 maja 2026

Zgodnie z prognozą pogody zaprezentowaną przez synoptyków IMGW, nocą z wtorku na środę przede wszystkim na zachodzie i północnym wschodzie kraju oraz w Karpatach spodziewać się można opadów deszczu. Na północnym wschodzie początkowo możliwe będą zanikające burze, a na Podhalu - deszcz ze śniegiem. W górach spadnie śnieg. "Temperatura minimalna od 3°C do 6°C, nad morzem około 7°C; w rejonie Sudetów przygruntowe przymrozki do -1°C, w rejonie Karpat miejscami spadek do -1°C, przy gruncie do około -3°C" - czytamy.

Już w środę, 13 maja niebo przysłonią chmury, jednak pod koniec dnia głównie na wschodzie spodziewać się można rozpogodzeń. Wystąpią przelotne opady, a na zachodzie w godzinach popołudniowych również lokalnie burze. "Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 11°C do 14°C, miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich około 9°C" - przekazał IMGW.

Dobudowali apartamenty na szczycie bloku z PRL - zobacz zdjęcia:

10

Dramat setek rodzin pod Warszawą! Nowa autostrada zburzy ich domy?! „Żyjemy na bombie”