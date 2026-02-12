Jedna średnica to mało. Kolejarze mają rewolucyjny plan na tunel pod Warszawą

Powstanie nowa linia średnicowa przez Warszawę

PKP PLK przedstawiło w środę 11 lutego nowy, rewolucyjny pomysł - chodzi o budowę dodatkowych torów dla pociągów dalekobieżnych w dodatkowym tunelu pod centrum Warszawy. Ma to być uzupełnienie dla planowanego od dawna remontu linii średnicowej.

- Modernizacja linii średnicowej dalekobieżnej to będzie za mało. Jedynym logicznym rozwiązaniem jest poprowadzenie nowej pary torów -powiedział Maciej Kaczorek, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych dla Radia Eska.

Tunel miałby zaczynać się na wysokości Warszawy Głównej i biec analogicznie do obecnej średnicy - tyle, że jeszcze głębiej w ziemi. Nowa linia średnicowa miałaby dwa nowe tory przewidziane dla ruchu dalekobieżnego i pociągów międzyregionalnych przyspieszonych. Zdaniem PLK dzięki inwestycji przepustowość zwiększy się o 20 par pociągów na godzinę.

Nowy tunel pod centrum stolicy

Nowy tunel to oczywiście ogromne wyzwanie logistyczne. Według wstępnych założeń miałby on przechodzić nie tylko pod dworcem Warszawa Centralna (dla którego zostanie dobudowany dodatkowy poziom peronów), ale też pod linią metra i pod Wisłą (alternatywnie rozważna jest opcja z zakończeniem tunelu na Powiślu i poprowadzeniem trasy przez most) aż do dworca Warszawa Wschodnia.

Planowany tunel może kosztować nawet 4 miliardy zł, które trzeba będzie doliczyć do kosztów generalnego remontu obecnie istniejącej linii średnicowej, które już teraz szacowane są na 5 miliardów. Łącznie zatem cała inwestycja związana z przebudową kolejowego serca stolicy może dobić do 10 miliardów złotych kosztów.

Projektowanie nowej podziemnej nitki kolejowej ma ruszyć jeszcze w tym roku. Całość ma być gotowa przed rokiem 2040.

Wielki remont "średnicy" w Warszawie

Przebudowa linii średnicowej biegnącej przez centrum miasta obecnie planowana jest na lata 2031-2035. W ramach tych prac zmodernizowany ma zostać układ torowy, sieć trakcyjna i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Zniknie przystanek Warszawa Powiśle, a w zastępstwie za niego powstaną dwa nowe:

Solec

Nowy Świat (przy rondzie de Gaulle'a)

Warunkiem do rozpoczęcia prac na tym odcinku jest jednak ukończenie modernizacji dworca Warszawa Wschodnia, co planowane jest do roku 2030 (obecnie trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji) W ten sposób stołeczna "średnica" zyska dwa nowoczesne dworce z dwóch stron: Zachodni oddany do użytku po latach remontu pod koniec ubiegłego roku i Wschodni.

Remont linii średnicowej zbiegnie się najpewniej ze stuleciem tego kluczowego szlaku kolejowego na odcinku warszawskim, które przypadnie w 2033 roku. Od lat wiadomo o złym stanie technicznym tunelu, którym średnio na dobę przejeżdża około 1000 pociągów. Mimo to prace remontowe od lat są odkładane w czasie.

Dworzec PKP Warszawa Zachodnia po przebudowie:

