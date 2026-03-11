Nowe zasady parkowania w Westfield Arkadia. Ile zapłacą kierowcy?

Kierowcy odwiedzający jedno z najpopularniejszych centrów handlowych w Warszawie muszą przygotować się na małą rewolucję. Od środy, 8 kwietnia 2026 roku parking w Westfield Arkadia stanie się płatny. Nowy system ma na celu zwiększenie rotacji pojazdów i poprawę komfortu klientów, którzy zgłaszali problemy ze znalezieniem wolnego miejsca.

Zgodnie z nowymi zasadami, które będą obowiązywać przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, pierwsze dwie godziny postoju pozostaną bezpłatne. Po upływie tego czasu za każdą kolejną rozpoczętą godzinę naliczana będzie opłata w wysokości 6 zł. Co ważne, z darmowego limitu będzie można skorzystać wielokrotnie w ciągu jednego dnia, pod warunkiem zachowania co najmniej dwugodzinnej przerwy między wyjazdem a ponownym wjazdem na teren parkingu.

Dodatkowa godzina za darmo. Kto skorzysta i jak działa system?

Centrum handlowe przewidziało dodatkowe udogodnienia dla swoich stałych klientów. Trzecią godzinę darmowego parkowania (raz na dobę) otrzymają:

członkowie Westfield Club,

posiadacze kart lojalnościowych Leroy Merlin,

klienci hipermarketu Carrefour znajdującego się w Arkadii (na podstawie paragonu z danego dnia).

Cały system będzie działał w oparciu o technologię bezbiletową („ticketless”). Kamery przy wjazdach i wyjazdach będą automatycznie sczytywać numery rejestracyjne pojazdów, rejestrując czas postoju. Jeśli wizyta przekroczy darmowy limit, przed wyjazdem konieczne będzie uregulowanie opłaty w jednej z kas parkingowych, podając numer rejestracyjny swojego samochodu.

- Kluczową zmianą w funkcjonowaniu parkingu będzie wprowadzenie odpłatności za postój. System parkingowy nie będzie wymagał pobierania przez klienta biletu przy wjeździe, co jest zgodne z obowiązującymi standardami rynkowymi. Nowe zasady porządkują sposób korzystania z parkingu i wprowadzają rotację pojazdów, co wpływa na większy komfort osób odwiedzających centrum. Dla wygody klientów pierwsze 2 godziny postoju będą bezpłatne – mówi Piotr Brzozowicz, General Manager Westfield Arkadia.

Nowe zasady na parkingach przy galeriach

To nie pierwsza taka zmiana na parkingach w Warszawie - w styczniu podobne restrykcje wprowadziło centrum handlowe Wola Park, a w ubiegłym roku również Galeria Młociny. Zmiana nie wszystkim się podoba. Część klientów wyraża niezadowolenie z takiego stanu rzeczy. Wskazują oni, że to bardziej próba znalezienia nowego źródła dochodu przez właścicieli galerii niźli odpowiedź na realny problem, jakim jest jakoby chroniczny brak miejsc parkingowych zajmowanych przez osoby niebędące klientami. Ich zdaniem nawet jeśli część miejsc postojowych zajmują osoby np. pracujące w pobliżu centrów to również one zazwyczaj stają się klientami galerii, gdy po pracy odbierają swój pojazd z parkingu.

