Specjalny system na mazowieckim skrzyżowaniu. Ta nowość przypilnuje kierowców

Nowy system RedLight w woj. mazowieckim - gdzie się pojawił?

Jak wynika z informacji przekazanych przez CANARD w mediach społecznościowych, nowy system RedLight został uruchomiony 9 marca. Urządzenie pojawiło się na skrzyżowaniu w miejscowości Kożuszki-Parcel, na drodze krajowej nr 92.

Co o systemie powinni wiedzieć kierowcy? Głównym zadaniem urządzeń jest rejestrowanie pojazdów, które nie stosują się do sygnalizacji świetlnej. Jeśli odnotują wykroczenie, nagranie z najważniejszymi danymi samochodu trafia właśnie do CANARD. Kierujący, którzy zostaną przyłapani przez system, muszą się liczyć z mandatem.

"Zwiększenie liczby urządzeń monitorujących niestosowanie się przez kierujących pojazdami do czerwonego światła to kolejny krok ku zwiększeniu bezpieczeństwa na polskich drogach. To skuteczne narządzie do zdyscyplinowania i zmiany zachowania kierujących wobec sygnałów świetlnych. Automatyczny, stały i nieprzerwany nadzór ma kluczowe znaczenie w zapewnieniu wyższego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym" - podkreślali przedstawiciele CANARD, ogłaszając plany związane z montażem kolejnych systemów (w tym w miejscowości Kożuszki-Parcel) w marcu 2025 r.

Nowości na Mazowszu jest więcej - fotoradar i odcinkowy pomiar prędkości

Przypomnijmy, że opisany RedLight nie jest jedyną nowością, która w ostatnim czasie pojawiła się na mazowieckich drogach. Również 9 marca CANARD informowało o uruchomieniu odcinkowego pomiaru prędkości na drodze wojewódzkiej nr 579 Leszno - Cybulice Duże, na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. 2 marca rozpoczął natomiast działanie fotoradar na drodze krajowej nr 60 w Goślicach (pow. płocki).

