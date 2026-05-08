Już jutro Circoloco Warsaw! Organizator zapewnia, że wydarzenie odbędzie się zgodnie z prawem i poszanowaniem środowiska

W line-upie wydarzenia znaleźli się uznani artyści światowej sceny elektronicznej: Bedouin, Carlita, Honey Dijon, JAMBACK, Job Jobse, PAWSA oraz Prospa. Circoloco Warsaw potrwa od 16:00 do 4:00 i odbędzie się w formule 12-godzinnego day & night experience.

Jak zaznacza Awake Events, jako organizator imprezy masowej spółka działa zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych. W ramach przygotowań uzyskano wszystkie wymagane zgody, decyzje i opinie, w tym zezwolenie Prezydenta m.st. Warszawy, a także opinie właściwych służb: Komendy Stołecznej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz dysponenta zespołów ratownictwa medycznego.

Organizator zapewnia, że od początku procesu przygotowań działa z poszanowaniem przepisów dotyczących ochrony przyrody. Wprowadzono także rozwiązania mające ograniczyć wpływ wydarzenia na otoczenie, m.in. redukcję emisji niskich częstotliwości i oświetlenia oraz odpowiednie ukierunkowanie systemów nagłośnienia. Podczas wydarzenia prowadzony będzie bieżący monitoring akustyczny, a poziom dźwięku ma pozostawać zgodny z obowiązującymi normami.

Awake Events podkreśla, że Circoloco Warsaw odbędzie się zgodnie z przyjętym planem organizacyjnym oraz na podstawie wszystkich uzyskanych decyzji administracyjnych.

