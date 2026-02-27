Już po raz 15 w stolicy startuje sezon Veturilo. Znamy szczegóły

Odblokuj i jedź, czyli wraca rower miejski

Cieplejsze dni i pierwsze oznaki wiosny to tradycyjnie sygnał do startu nowego sezonu Veturilo. W tym roku miejski rower miejski wyrusza na stołeczne ulice już po raz piętnasty. Oficjalny start zaplanowano na niedzielę, 1 marca, jednak operator systemu już od początku tygodnia rozmieszczał jednoślady w stacjach. Wszystko po to, aby warszawiacy mogli cieszyć się przejażdżkami od pierwszych chwil nowego sezonu.

W tym roku do dyspozycji mieszkańców będzie łącznie 3460 rowerów, czyli o ponad 100 więcej niż w poprzednim sezonie. Flota obejmuje:

3130 rowerów tradycyjnych,

300 jednośladów ze wspomaganiem elektrycznym

oraz 30 popularnych tandemów.

Będzie można je znaleźć i wypożyczyć przy 344 stacjach zlokalizowanych we wszystkich dzielnicach Warszawy.

System wypożyczeń pozostaje niezmieniony i w pełni opiera się na aplikacji mobilnej. Aby rozpocząć jazdę, wystarczy mieć aktywny profil i środki na koncie w aplikacji Veturilo. Po znalezieniu roweru należy zeskanować umieszczony na nim kod QR lub ręcznie wpisać jego numer. To spowoduje automatyczne zwolnienie blokady na kole.

Gdy przejażdżka dobiegnie końca, wystarczy ręcznie zamknąć blokadę na kole. Roweru nie trzeba wpinać do elektrozamka na stacji, co znacznie ułatwia proces zwrotu. Veturilo to nie tylko ekologiczny, ale i ekonomiczny środek transportu. Zgodnie z cennikiem, pierwsze 20 minut wypożyczenia jest bezpłatne, a pierwsza godzina jazdy na rowerze tradycyjnym kosztuje jedynie symboliczną złotówkę.

Druga godzina kosztuje 3 złote, trzecia - 5, a czwarta (i każda następna) - 7 zł. Z kolei rower elektryczny to koszt 6 zł (pierwsza godzina) i 14 zł (druga i każda kolejna).

Sieć rowerowa w stolicy rośnie

Veturilo to nieodłączny element warszawskiego krajobrazu i setki tysięcy użytkowników, którzy każdego roku generują miliony przejazdów. W samym tylko 2025 roku miejski rower wypożyczono ponad 4,6 miliona razy, a łączny dystans pokonany przez użytkowników wyniósł aż 9,6 miliona kilometrów. To tak, jakby okrążyć stolicę ponad 32 tysiące razy!

Rosnącej popularności rowerów sprzyja dynamiczny rozwój infrastruktury. Obecnie w Warszawie jest już 873 km dróg i pasów rowerowych. Tylko w zeszłym roku sieć powiększyła się o 57,5 km nowych tras, a dodatkowe 20,7 km istniejących dróg zostało wyremontowanych. To rekordowe tempo, a kolejne inwestycje są już w toku.

Startuje sezon Veturilo – już po raz 15!:

4