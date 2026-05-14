Karawany, robot Urnuś i edukacja o śmierci. Noc Muzeów w Warszawie z niecodzienną ofertą

Noc Muzeów 2026. "Ze śmiercią na Ty" w nietypowym miejscu

Na co dzień przechodzimy obok pewnych miejsc obojętnie, często z braku odwagi, by zajrzeć do wewnątrz. Wiążą się one z przygnębieniem, ciszą i skomplikowanymi emocjami. W rzeczywistości jednak kryją w sobie opowieści rzadko poruszane, a przecież dotyczące każdego człowieka.

Podczas nadchodzącej, warszawskiej edycji Nocy Muzeów, jedna z najbardziej nieoczywistych placówek postanowiła otworzyć się na gości. Dom Pogrzebowy Kucharski w Warszawie udostępni swoje progi, aby zaprezentować zaplecze branży funeralnej i przygotowań do ostatniego pożegnania. Zamiast taniej sensacji, lęku czy sztucznego patosu, organizatorzy stawiają na potężną dawkę merytorycznej wiedzy, innowacje technologiczne oraz dyskusje na tematy, które potrafią wprawić w zdumienie.

Noc Muzeów w Domu Pogrzebowym Kucharski. Czego mogą spodziewać się goście?

Wydarzenie odbędzie się 16 maja 2026 roku w Zakładzie Pogrzebowym Kucharski, mieszczącym się przy ulicy Josepha Conrada 7 w Warszawie. Odwiedzający zyskają unikalną szansę na przyjrzenie się codziennej pracy domu pogrzebowego – począwszy od momentu zgłoszenia zgonu przez bliskich, poprzez dział techniczny, kończąc na procesie przygotowywania ciała do pochówku. Inicjatorzy przedsięwzięcia pragną uświadomić, że za zamkniętymi drzwiami kryje się nie tylko żal, ale nade wszystko rzetelność, zrozumienie dla rodziny i ogromny ciężar odpowiedzialności.

Uczestnicy będą mieli okazję do rozmów o tradycjach pogrzebowych, znaczeniu symboli związanych z ostatnim pożegnaniem oraz ludowych wierzeniach dotyczących śmierci. W programie zaplanowano także poruszenie kwestii rzadko omawianych publicznie, takich jak zabiegi kosmetyczne zmarłych czy codzienność osób wykonujących zawody w branży pogrzebowej. To jednak nie koniec.

Robot Urnuś w domu pogrzebowym. Technologia na Nocy Muzeów

Jednym z najbardziej nieoczekiwanych punktów programu będzie obecność humanoidalnego robota o imieniu "Urnuś", który na tę jedną noc dołączy do personelu. Nie jest to jedynie zabawny gadżet czy element scenografii z przyszłości, ale ważny pretekst do podjęcia debaty na temat wpływu nowoczesnych technologii na przebieg uroczystości pogrzebowych.

Pojawiają się pytania, czy sztuczna inteligencja i robotyzacja staną się w przyszłości wsparciem dla branży funeralnej. Zastanawiano się również, czy innowacje mogą stanowić realną pomoc dla bliskich w tych najtrudniejszych momentach. Urnuś to tylko wierzchołek góry lodowej atrakcji przygotowanych na ten wieczór. Więcej dowiecie się z naszej galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajudje się pod galerią.

Noc Muzeów 2026 z Domem Pogrzebowym Kucharski

10

Nekroinfluencerzy na Nocy Muzeów. Rozmowy o śmierci w internecie

Harmonogram obejmuje także panele dyskusyjne z internetowymi twórcami, którzy od lat zajmują się tematyką umierania, żałoby oraz procedur związanych z pochówkiem. Swoją obecność potwierdzili eksperci z popularnych platform takich jak TikTok, Instagram czy twórcy podcastów, udowadniający, że o sprawach ostatecznych można rozmawiać merytorycznie, spokojnie i bez wywoływania niezdrowej sensacji. Wśród zaproszonych gości znajdują się m.in.:

Agnes Tołoczmańska (autorka profilu Agnes zza Grobu na Instagramie)

Damian Skorliński (popularny techniksekcyjny z TikToka)

Anna Nazimek (twórczyni profilu porozmawiajmy_o_smierci na TikToku)

Małgorzata Węglarz – tiktokerka oraz pisarka, znana z publikacji takich jak "Mamy trupaw szafie i co dalej".

Konkurs z urną na Nocy Muzeów 2026

Organizatorzy Nocy Muzeów przewidzieli również niecodzienny konkurs, w którym główną nagrodą jest urna. Ta specyficzna wygrana doskonale wpisuje się w cel wydarzenia, jakim jest przełamywanie tabu wokół śmierci i promowanie otwartej komunikacji o ostateczności. Aby zawalczyć o nagrodę, należy w trakcie Nocy Muzeów odwiedzić zakład pogrzebowy, zrobić sobie fotografię na tle specjalnie przygotowanej ścianki, udostępnić ją w swoich mediach społecznościowych i wypełnić formularz zgłoszeniowy.