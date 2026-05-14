Poranne utrudnienia w metrze. Pociągi kursują w pętlach

Kamil Durajczyk
2026-05-14 7:37

Warszawskie metro M2 mierzy się z porannymi utrudnieniami w ruchu. Po wypadku z udziałem pasażera na stacji Rondo ONZ, pociągi kursują w pętlach: Bemowo – Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ – Bródno. WTP uruchamia komunikację zastępczą, by zminimalizować niedogodności dla pasażerów.

Utrudnienia w metrze 14.05.2026

Jak przekazał Warszawski Transport Publiczny w czwartek rano w stołecznym metrze występuje utrudnienie w ruchu. Dotyczy ono linii M2 - mianowicie pociągi tej linii od mniej więcej godziny 7:30 kursują w pętlach Bemowo – Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ – Bródno.

Sytuacja ma związek ze zdarzeniem, do którego doszło na stacji metra Rondo ONZ. 

- Na stacji metra Rondo ONZ doszło do wypadku z udziałem pasażera. Kobieta biorąca w nim udział została zabrana przez pogotowie ratunkowe - przekazała nam asp. Natalia de Laurans, oficer prasowy Komisariat Policji Metra Warszawskiego.

Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że mogła to być próba samobójcza. 

Komunikacja zastępcza ZA METRO 

Zgodnie z najnowszymi informacjami trwa obecnie uruchamianie autobusowej linii Za Metro, która będzie jeździła na trasie: Rondo Daszyńskiego 01 – Prosta – Rondo ONZ 06.

Z kolei autobusy linii 105 jadące w kierunku krańca Rondo Daszyńskiego wydłużono do przystanku Rondo ONZ 06.

Gdzie szukać pomocy w razie kryzysu psychicznego i trudnych myśli? 

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Poniżej lista proponowanych kontaktów: 

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • pokonackryzys.pl
