Utrudnienia w metrze 14.05.2026

Jak przekazał Warszawski Transport Publiczny w czwartek rano w stołecznym metrze występuje utrudnienie w ruchu. Dotyczy ono linii M2 - mianowicie pociągi tej linii od mniej więcej godziny 7:30 kursują w pętlach Bemowo – Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ – Bródno.

Sytuacja ma związek ze zdarzeniem, do którego doszło na stacji metra Rondo ONZ.

- Na stacji metra Rondo ONZ doszło do wypadku z udziałem pasażera. Kobieta biorąca w nim udział została zabrana przez pogotowie ratunkowe - przekazała nam asp. Natalia de Laurans, oficer prasowy Komisariat Policji Metra Warszawskiego.

Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że mogła to być próba samobójcza.

Komunikacja zastępcza ZA METRO

Zgodnie z najnowszymi informacjami trwa obecnie uruchamianie autobusowej linii Za Metro, która będzie jeździła na trasie: Rondo Daszyńskiego 01 – Prosta – Rondo ONZ 06.

Z kolei autobusy linii 105 jadące w kierunku krańca Rondo Daszyńskiego wydłużono do przystanku Rondo ONZ 06.

Gdzie szukać pomocy w razie kryzysu psychicznego i trudnych myśli?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Poniżej lista proponowanych kontaktów:

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

