Katastrofa samolotu na warszawskim Bemowie. Maszyna runęła na ziemię i stanęła w ogniu. Dwie osoby nie żyją

Lot zakończył się tragedią zaledwie chwilę przed planowanym lądowaniem. Awionetka rozbiła się przy ul. Powstańców Śląskich na warszawskim Bemowie i po uderzeniu w ziemię stanęła w ogniu. Według wstępnych informacji na pokładzie znajdowały się dwie osoby. Niestety, wszystko wskazuje na to, że żadna z nich nie przeżyła.