Katastrofa samolotu na warszawskim Bemowie. Maszyna runęła na ziemię i stanęła w ogniu. Dwie osoby nie żyją

- Awionetka rozbiła się w rejonie ul. Powstańców Śląskich 127 na Bemowie.
- Po katastrofie maszyna zapaliła się, a na miejsce ruszyły wszystkie służby.
- W samolocie były dwie osoby, które najprawdopodobniej poniosły śmierć.
Maszyna spadła tuż przed lotniskiem
Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o katastrofie niewielkiego samolotu w rejonie ul. Powstańców Śląskich 127. Na miejsce natychmiast skierowano strażaków, policjantów i zespoły ratownicze.
- Otrzymaliśmy zgłoszenie o katastrofie awionetki przy ul. Powstańców Śląskich 127. Samolot nie doleciał do lotniska i zapalił się - przekazał se.pl bryg. Przemysław Girgiel.
Na pokładzie były dwie osoby
Z pierwszych ustaleń wynika, że awionetką podróżowały dwie osoby.
- Dostaliśmy informację z lotniska, że na pokładzie znajdowały się dwie osoby. Najprawdopodobniej obie osoby poniosły śmierć - poinformował bryg. Girgiel.
Trwa wyjaśnianie okoliczności katastrofy
Miejsce tragedii zostało zabezpieczone. Policjanci i strażacy prowadzą działania, a śledczy ustalają przebieg wydarzeń.
- Dostaliśmy zgłoszenie o tym, że spadł samolot. Doszło do pożaru. Jesteśmy na miejscu, pracują również strażacy. Wszystkie czynności są w trakcie - powiedziała se.pl nadkom. Marta Sulowska.
Jak dodała policjantka, szczegóły dotyczące przyczyn katastrofy będzie wyjaśniać Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
Źródło: se.pl