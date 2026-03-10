Katował psa na balkonie w Warszawie. Decyzja weterynarzy łamie serce

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-03-10 13:33

Tragiczny finał interwencji na warszawskim Ursynowie. Czworonóg o imieniu Maciuś odebrany z rąk oprawcy znajdował się w tak katastrofalnym stanie zdrowotnym, że weterynarze musieli podjąć decyzję o eutanazji. Badania ujawniły niewyobrażalne cierpienie zwierzęcia. Funkcjonariusze policji zatrzymali 45-letniego właściciela, który odpowie za znęcanie się nad czworonogiem.

Katował Maciusia na balkonie. Lekarze byli bezradni. „Należałoby wstawić nowy kręgosłup”

i

Autor: Policja/OTOZ Animals Inspektorat Warszawa/ Materiały prasowe

Tragiczny los psa Maciusia na Ursynowie

Akcja ratunkowa ruszyła dzięki czujności przypadkowego przechodnia. Zgłaszający zauważył czworonoga więzionego na jednym z balkonów. Mundurowi niezwłocznie udali się pod wskazany adres i pomogli inspektorom do spraw ochrony praw zwierząt w zabezpieczeniu wycieńczonego psa.

Kondycja uratowanego czworonoga okazała się krytyczna. Przedstawiciele warszawskiego oddziału OTOZ Animals z przerażeniem przyjęli wyniki pierwszych badań weterynaryjnych. Działacze organizacji opublikowali w mediach społecznościowych emocjonalny wpis.

Nie myśleliśmy, że będziemy musieli to pisać. Maciusiu, nie możemy przestać myśleć o Tobie... Jak tak można?

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego ujawniło katastrofalne uszkodzenia organizmu. Wolontariusze otwarcie przyznali się do ogromnego wstrząsu po zapoznaniu się z okrutną diagnozą lekarzy.

Dyskopatia w kilkunastu miejscach, tak silna i tak drastycznie naciskająca na rdzeń kręgowy, że nie było już żadnej możliwości operacji

Zespół weterynaryjny szybko wykluczył szanse na skuteczne leczenie. Załamani obrońcy praw zwierząt zacytowali słowa specjalistów podsumowujące tragiczny stan psa.

Należałoby wstawić nowy kręgosłup…

Lekarze w porozumieniu z inspektorami musieli zdecydować o eutanazji. Wolontariusze opowiedzieli o ostatnich momentach życia uratowanego z balkonu czworonoga.

Pozwoliliśmy Maciusiowi odejść. Nie odszedł sam, byliśmy przy nim w klinice do samego końca, trzymając go mocno za łapkę

Policja zatrzymała 45-letniego właściciela z Ursynowa

Śledztwo w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze z ursynowskiego komisariatu. Aspirant sztabowa Marta Haberska wydała oficjalny komunikat o zatrzymaniu podejrzanego.

Policjanci z Ursynowa zatrzymali mężczyznę, któremu przedstawiono zarzut znęcania się nad psem. Ze wstępnych informacji wynika, że 45-latek od dłuższego czasu miał pozbawiać go opieki weterynaryjnej co doprowadziło psa do stanu drastycznego zaniedbania

Oficer prasowa potwierdziła odebranie czworonoga w trakcie działań operacyjnych oraz natychmiastowe osadzenie sprawcy w areszcie. Zgromadzone dowody umożliwiły prokuraturze sformułowanie zarzutów obejmujących zaniechanie leczenia i rażące zaniedbanie opieki zdrowotnej. Zatrzymanemu 45-latkowi grozi kara nawet do trzech lat pozbawienia wolności.

Przedstawiciele stowarzyszenia w wywiadzie udzielonym dziennikowi „Super Express” wezwali społeczeństwo do natychmiastowego zgłaszania wszelkich przypadków przemocy wobec czworonogów. Aktywiści przypomnieli o kluczowej roli interwencji obywatelskich, bez których ratowanie bezbronnych ofiar okrucieństwa byłoby całkowicie niemożliwe.

Znęcał się nad swoją partnerką i zabił jej psa 
Sonda
Czy kary za znęcanie się nad zwierzętami powinny być wyższe?
znęcanie nad zwierzętami