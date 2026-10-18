Kiedy przestawiamy zegarki na czas zimowy 2026? Wkrótce zyskamy dodatkową godzinę snu

Kiedy zmiana czasu na zimowy 2026? Wkrótce przestawimy zegarki. Pośpimy godzinę dłużej

W tym roku zmiana czasu na zimowy przypada na noc z soboty 24 na niedzielę 25 października. O godzinie 3 nad ranem cofniemy wskazówki zegarków na godzinę 2. Dzięki temu noc będzie o godzinę dłuższa, a my zyskamy dodatkowy czas na sen.

W telefonach, komputerach i wielu innych urządzeniach elektronicznych godzina zmieni się automatycznie. Inaczej będzie w przypadku tradycyjnych zegarków i części sprzętów domowych. Tam wskazówki trzeba będzie przestawić ręcznie.

Po zmianie czasu rano szybciej będzie się robiło jasno, ale za to wieczorem wcześniej zapadnie zmrok. Na czas zimowy przechodzimy zawsze w ostatnią niedzielę października. Kolejna zmiana, tym razem na czas letni, czeka nas 28 marca 2027 roku.

Czy zmiana czasu zostanie zlikwidowana?

W Polsce czas zmieniamy regularnie od 1977 roku. Wprowadzono to rozwiązanie przede wszystkim po to, by lepiej wykorzystywać światło słoneczne i ograniczać zużycie energii.

Od kilku lat Unia Europejska rozważa jednak zniesienie obowiązku przestawiania zegarków. Komisja Europejska przedstawiła taką propozycję w 2018 roku, a w 2019 roku poparł ją Parlament Europejski. Państwa członkowskie nie doszły jednak do porozumienia.

W 2026 roku Komisja Europejska poinformowała o rozpoczęciu kolejnego badania dotyczącego zmiany czasu. Ma się ono zakończyć przed końcem roku. Na razie nie ustalono, kiedy przestawianie zegarków mogłoby się skończyć.

W których krajach zmienia się czas, a gdzie nie?

Zmiana czasu nadal obowiązuje w większości państw Europy, między innymi w Polsce, Niemczech, Francji, Hiszpanii i Włoszech. Nie stosują jej natomiast Islandia, Rosja, Białoruś i Turcja.

Zegarki przestawia się także w większości Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz w części Australii. Terminy zmian nie wszędzie są jednak takie same jak w Europie.

W wielu krajach czas pozostaje niezmienny przez cały rok. Tak jest między innymi w Chinach, Japonii, Indiach i większości państw Afryki. Ze zmiany czasu zrezygnowała również Brazylia. Większość krajów świata nie przestawia zegarków ani wiosną, ani jesienią.