Prokuratura poniosła porażkę w sądzie. Piotr W. wychodzi na wolność

Decyzja sądu w sprawie aresztu dla Piotra W.

Posiedzenie odbyło się w niedzielę, 18 października, a na biurko sędziego trafił wniosek o miesięczne odizolowanie podejrzanego, co miało zagwarantować sprawny przebieg śledztwa i umożliwić przeprowadzenie badań sądowo-psychiatrycznych mężczyzny.

W ocenie śledczych istniało ogromne ryzyko ucieczki i ukrywania się zatrzymanego, ponieważ w początkowej fazie interwencji stanowczo odmawiał on podania swoich personaliów oraz miejsca zamieszkania. Wymiar sprawiedliwości ocenił sytuację zupełnie inaczej, opierając się na aktach przedstawionych przez adwokatów, z których wynikało, że dalsze przetrzymywanie w celi jest bezpodstawne.

Sędzia zadecydował również o całkowitym zaniechaniu wprowadzania jakichkolwiek alternatywnych rygorów, więc wobec Piotra W. nie orzeczono ani kaucji, ani policyjnego dozoru, czy też zakazu opuszczania granic państwa.

Mimo wyjścia na wolność, uczestnik incydentu przy ulicy Marszałkowskiej zachowuje status podejrzanego, a działania służb będą toczyć się swoim tokiem.

❗️PILNE. Sąd nie uwzględnił absurdalnego wniosku prokuratury o areszt dla Piotra W. i podzielił stanowisko obrony. Pan Piotr po ponad 50 godzinach wraca do domu. Areszt to ostateczność, a nie poczekalnia do prokuratora. Piątek, godziny przedpołudniowe, ulica Marszałkowska w centrum Warszawy. Piotr W. stoi przy przejściu dla pieszych na czerwonym świetle. Czeka na zielone światło dokładnie tak, jak nakazuje prawo. Kilkadziesiąt sekund później leży na podłodze, przygnieciony przez policjantów. „Dusisz mnie” "Nic ci nie zrobiłem" – krzyczy. „Bardzo proszę, pan go tak nie dusi” – proszą świadkowie. Chwilę później traci przytomność. Wynoszą go na noszach do karetki, skutego kajdankami, które pozostają cały czas na jego nadgarstkach (także w transporcie i podczas pobytu na SOR). Prokuratura domagała się zastosowania najbardziej dolegliwego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Stanowisko moje oraz @MagdaMajkowska @BartoszMalewski z @OrdoIuris przedstawione przed sądem było jasne. Do zastosowania środka w postaci tymczasowego aresztowania konieczne jest spełnienie łącznie warunków: przesłanki ogólnej, przesłanki szczególnej, braku przesłanek negatywnych oraz wykazania przez organ, że żaden inny środek o charakterze wolnościowym nie zabezpieczy prawidłowego toku postępowania karnego. W tej sprawie nie ma ani jednej przesłanki, która pozwala pozbawić człowieka wolności przed wyrokiem, a z całą pewnością nie zostały one spełnione łącznie. Sąd przyznał nam rację. Dziękuję za zaangażowanie posłom, którzy od pierwszych godzin nie zostawili Piotra samego, oraz dziennikarzom, którzy pokazali pełne nagranie zamiast gotowej tezy. Wasza obecność miała znaczenie. W szczególności podziękowania składam @DorArciszewska @jakubiak_marek @RepublikaTV @wPolscepl @PolsatNewsPL— Magdalena Prządka - Leszczyńska (@przadka_magda) October 18, 2026

Obrończyni Piotra W. komentuje postanowienie sądu

O triumfie na sali rozpraw poinformowała w pierwszej kolejności reprezentująca mężczyznę mecenas Magdalena Prządka-Leszczyńska, publikując wpis w mediach społecznościowych.

– „Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o areszt dla Piotra W. i podzielił stanowisko obrony. Pan Piotr po ponad 50 godzinach wraca do domu. Areszt to ostateczność, a nie poczekalnia do prokuratora” – przekazała prawniczka w serwisie X.

Przedstawicielka oskarżonego podkreśliła w swojej argumentacji rygorystyczne wymogi stosowania najsurowszego środka zapobiegawczego, obejmujące konieczność udowodnienia wysokiego prawdopodobieństwa winy, realnego torpedowania przebiegu procesu oraz całkowitej nieskuteczności wolnościowych form nadzoru.

Zespół obrończy udowodnił przed sędzią, że w omawianym przypadku żadna z wyżej wymienionych przesłanek nie miała racji bytu. Ostateczny werdykt potwierdził te założenia, pozbawiając prokuraturę możliwości nałożenia chociażby minimalnych ograniczeń wolnościowych.

🚨 Policja nie blokowała, ani nie uniemożliwia kontaktu zatrzymanego z adwokatem! Wbrew twierdzeniom rozpowszechnianym w mediach społecznościowych i części publikacji medialnych, zatrzymany mężczyzna od samego początku odmawiał kontaktu z adwokatem lub pełnomocnikiem prawnym. Decyzja w tym zakresie została przez niego podjęta dopiero teraz. Od chwili zatrzymania odmawiał on także podania swoich danych osobowych. Nie chciał ich podać również podczas badań w szpitalu. Policja respektuje prawa zatrzymanego i realizuje obowiązujące procedury. Nie może zmusić go do skorzystania z pomocy prawnej wbrew jego woli. Publikujemy nagranie dokumentujące przebieg czynności z udziałem zatrzymanego mężczyzny. Należy także podkreślić, że wbrew upowszechnianym informacjom o „ranie ciętej głowy” u zatrzymanego mężczyzny nie ma takich obrażeń.— Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 17, 2026

Prokuratura może złożyć zażalenie na decyzję sądu

Niedzielne rozstrzygnięcie wcale nie zamyka definitywnie kwestii obostrzeń prawnych wobec podejrzanego. Gdy tylko śledczy otrzymają pisemne motywy tej odmowy, przeanalizują dokumentację i podejmą krok dotyczący ewentualnej apelacji, która przeniosłaby spór przed oblicze sądu wyższej instancji.

🚨 Publikujemy nagranie z interwencji przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie z piątku 16 października. Nagranie pochodzi z kamery nasobnej jednego z interweniujących policjantów i pokazuje przebieg zdarzenia. Od samego początku mężczyzna stawiał opór – zarówno bierny, jak i czynny. Nie wykonywał poleceń policjantów, odmawiał podania swoich danych osobowych i okazania dokumentu tożsamości. Próbował uciec, biegnąc w kierunku budynku przy ul. Marszałkowskiej, w którym chciał się ukryć. W trakcie zatrzymania naruszył nietykalność cielesną interweniującej policjantki. Funkcjonariuszka doznała obrażeń wymagających udzielenia pomocy medycznej. Została przewieziona do szpitala. Należy również zwrócić uwagę na reakcję osób obecnych na miejscu w budynku przy ulicy Marszałkowskiej, które swoim zachowaniem wyraźnie utrudniają prowadzenie interwencji przez funkcjonariuszy, nie reagując na polecenia zachowania odpowiedniej odległości i potęgując swoją postawą poczucie zagrożenia. Publikowane nagranie pozwala zapoznać się opinii publicznej z przebiegiem interwencji, zamiast opierać jej ocenę wyłącznie relacjach i komentarzach, z których część może mieć na celu celowe rozpowszechnianie dezinformacji w tej sprawie.— Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 17, 2026

Zarzuty dla Piotra W. za wydarzenia na Marszałkowskiej

W trakcie sobotniego przesłuchania zatrzymany oficjalnie poznał stawiane mu zarzuty, które obejmują fizyczne ataki na funkcjonariuszy oraz zmuszanie ich przemocą do odstąpienia od wykonywania obowiązków służbowych. Podejrzany konsekwentnie odrzucił oskarżenia i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Piotr W. trafił do szpitala po zasłabnięciu

Gdy w sobotę w godzinach wieczornych oskarżyciele sformułowali pismo z żądaniem miesięcznego aresztowania, na wieść o tym radykalnym posunięciu Piotr W. natychmiast osunął się na ziemię i stracił przytomność.

Konieczna była pilna interwencja załogi karetki pogotowia, która przetransportowała pacjenta na szpitalny oddział ratunkowy w celu wykonania niezbędnej diagnostyki. Dyżurujący tam medyk stwierdził brak wskazań do przyjęcia na oddział, co skutkowało szybkim powrotem mężczyzny do policyjnej izby zatrzymań, by mógł tam doczekać zaplanowanej rozprawy.

Październikowy incydent zdrowotny nie był odosobnioną sytuacją, gdyż zatrzymany przeżył podobną utratę świadomości już w pierwszym momencie konfrontacji z mundurowymi w centrum stolicy, gdzie również asystowali mu ratownicy medyczni.

Początek interwencji przed Trybunałem Konstytucyjnym

Cała spirala wydarzeń rozpoczęła się w piątek, 16 października, w trakcie działań prewencyjnych policji zabezpieczającej masowe protesty pod gmachem Trybunału Konstytucyjnego. Właśnie wtedy patrole próbowały ustalić tożsamość Piotra W., który przebywał na ulicy Marszałkowskiej w samym sercu zgromadzenia.