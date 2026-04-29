Kierowca BMW uciekał przed policją. Wyszedł z auta i chwycił za puszkę piwa

Ucieczka przed policją w powiecie otwockim

Zwykłe działania kontrolne w ramach akcji "Trzeźwość" szybko przerodziły się w policyjny pościg. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na prowadzącego BMW, ponieważ na widok radiowozu natychmiast zmienił kierunek jazdy. W pogoń za oddalającym się pospiesznie samochodem ruszyli pierwszy zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku oraz zastępca naczelnika lokalnego Wydziału Ruchu Drogowego.

"Mimo wydawanych wyraźnych sygnałów świetlnych i dźwiękowych do zatrzymania pojazdu, 33-latek ignorował polecenia i kontynuował ucieczkę. Po chwili zjechał na jedną z posesji, gdzie w pośpiechu opuścił auto. W ręku trzymał piwo, które natychmiast otworzył. Mężczyzna usiłował napić się alkoholu na oczach funkcjonariuszy, wierząc w błędne przekonanie, że spożycie trunku tuż po zatrzymaniu uniemożliwi policjantom przeprowadzenie skutecznych czynności procesowych" - przekazali sami mundurowi.

33-latek usłyszał zarzuty i został bez prawa jazdy

Funkcjonariusze zatrzymali kierującego, zanim ten zdążył napić się przygotowanego alkoholu. Badanie trzeźwości wykazało u niego 0,4 promila, jednak to nie był koniec problemów uciekiniera. Z relacji funkcjonariuszy wynika bowiem, że 33-latek wsiadł za kierownicę pod wpływem marihuany. Mężczyzna musi teraz odpowiedzieć za prowadzenie samochodu pod wpływem środków odurzających oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Mundurowi zatrzymali też jego prawo jazdy.

"Mężczyzna tłumaczył swoje zachowanie zasłyszaną opinią, według której wypicie alkoholu bezpośrednio po zatrzymaniu miałoby rzekomo uchronić go przed odpowiedzialnością. To niebezpieczny mit. Policjanci zawsze są w stanie rzetelnie zweryfikować stan trzeźwości kierowcy w momencie prowadzenia pojazdu" - podkreślili przedstawiciele KPP w Otwocku.

