Cena borówek uderza po kieszeniach klientów

Rozpoczęcie sezonu na świeże dary natury tradycyjnie wiąże się z ogromnymi wydatkami, jednak obecne kwoty wyjątkowo boleśnie opróżniają nasze portfele. Jak poinformował serwis WP, na jednym ze stoisk w okolicach stolicy za kilogram borówek zażądano aż 69 złotych. Równie drogo wyceniono bób, którego kilogramowy woreczek to wydatek rzędu 50 złotych. Nabywcy nie ukrywają zdenerwowania całą sytuacją, często ograniczając się do mikroskopijnych porcji lub całkowicie odpuszczając sobie degustację wczesnych plonów z powodu drastycznych kosztów.

Dlaczego ceny warzyw i owoców są tak wysokie?

Początkowe tygodnie zbiorów niemal zawsze oznaczają wysokie ceny. Wynika to z faktu, że na straganach brakuje jeszcze masowo dostępnych rodzimych produktów, a utrzymanie upraw i logistyka pochłaniają ogromne środki. Nie bez znaczenia pozostają kaprysy pogody, w tym uciążliwe wiosenne przymrozki, które drastycznie ograniczają zbiory i bezpośrednio dyktują rynkowe wartości. Handlarze dorzucają do ostatecznego rachunku rachunki za prąd, opłaty za dzierżawę punktów oraz koszty paliwa, co ostatecznie winduje cenę uwielbianych owoców do niemal 70 złotych.

Ceny owoców w Polsce z czasem ulegną obniżeniu

Na całe szczęście obecne stawki nie utrzymają się w nieskończoność na tak drastycznym poziomie. Kiedy sezon wejdzie w decydującą fazę, ceny na sklepowych szyldach powinny systematycznie zacząć spadać. Jeśli konsumenci nie muszą natychmiast zaopatrywać się w potężne porcje drogiego bobu czy owoców leśnych, zdecydowanie warto uzbroić się w cierpliwość na kilka tygodni. Stragany z czasem wypełnią się tańszym towarem, na który będzie mógł sobie pozwolić niemal każdy bez poczucia straty w domowym budżecie.