Noc Muzeów 2026 w Warszawie

Mimo pochmurnej aury zwiedzający w stolicy Polski nie zawiedli. XXI edycja Nocy Muzeów organizowana przez warszawskie muzea, placówki kultury i inne instytucje w sobotę, 16 maja przyciągnęła tłumy chętnych. Kolejki do wielu punktów na mapie miasta stały do bardzo późnych godzin nocnych (niektóre miejsca czynne były do 2 w nocy).

Od sobotniego popołudnia po Warszawie jeździła specjalna komunikacja obsługiwana m.in. przez zabytkowy tabor. Poza rolą środka transportu do innych miejsc, komunikacja miejska pełniła też rolę atrakcji samej w sobie. Można było odwiedzić m.in. zajezdnię autobusową przy Woronicza na Mokotowie i zajezdnię tramwajową przy Kawęczyńskiej na Pradze. Autobusy i tramwaje przeparadowały także uroczyście z lewego na prawy brzeg mijając się na Moście Poniatowskiego; a okazją do tak hucznych obchodów był jubileusz 160-lecia Tramwajów Warszawskich.

Niedostępne miejsca w tę jedną noc otwierały wrota

W tym roku na zwiedzających czekało aż 331 miejsc (o 25 więcej niż przed rokiem), w tym 46 nowych. Szczególnym rarytasem były atrakcje, które zwykle nie są dostępne dla osób postronnych. I tak MPWiK zaprosiło do zobaczenia zabytkowej komory przelewu burzowego na Pradze, a prezydent Warszawy i wojewoda mazowiecki zaprosili chętnych do swoich gabinetów.

W tym roku pierwszy raz centralnym punktem obchodów Nocy Muzeów w Warszawie był Plac Centralny działający od ubiegłego roku pod Pałacem Kultury i Nauki. Tam miasto st. Warszawa przygotowało specjalne stoisko z atrakcjami dla całych rodzin. Można tez było dostać wejściówkę na Taras Widokowy "Pekinu". W samym Pałacu do odwiedzin zapraszały m.in. Muzeum Techniki i Muzeum Neonów, zaś przy Placu Centralnym na amatorów sztuki czekało Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Jak na razie nie są znane jeszcze statystyki podsumowujące liczbę zwiedzających w tę wyjątkową noc. W 2025 roku przez warszawskie placówki biorące udział w Nocy Muzeów przewinęło się 220 tysięcy osób.

