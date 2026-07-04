Kolumbijczyk wtargnął do Akademii Sztuki Wojennej. Wybił szybę i wszedł do budynku

Obywatel Kolumbii wtargnął na teren Akademii Sztuki Wojennej

Do zdarzenia doszło w piątek (3 lipca) około godziny 5:20 na terenie Akademii Sztuki Wojennej przy al. gen. A. Chruściela „Montera” 103 w Warszawie.

Jak przekazał rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, ppłk Dariusz Rozkosz, obywatel Kolumbii przebywał na ogólnodostępnym terenie uczelni. Mężczyzna miał kamieniem wybić szybę w jednym z budynków, a następnie wejść do środka przez uszkodzone okno.

Na miejscu szybko zareagowali pracownicy ochrony. Zatrzymali mężczyznę i przekazali go funkcjonariuszom policji.

− Obywatel Kolumbii, najprawdopodobniej znajdując się pod wpływem środków odurzających, przebywając na terenie ogólnodostępnym, kamieniem uszkodził szybę w jednym z budynków akademii. Następnie przez uszkodzone okno dostał się do środka jednego z pomieszczeń, gdzie niezwłocznie został zatrzymany przez pracowników ochrony i przekazany funkcjonariuszom policji − poinformował ppłk Dariusz Rozkosz.

Trwa śledztwo w sprawie incydentu

Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Rembertów przy udziale Żandarmerii Wojskowej. Czynności prowadzone są w kierunku przestępstwa z art. 288 § 1 Kodeksu karnego, dotyczącego zniszczenia cudzego mienia.

Jak podaje RMF FM, mężczyzna miał włamać się do pomieszczenia działu kadr uczelni, mieszczącego się w jednym z budynków Akademii Sztuki Wojennej.