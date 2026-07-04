Do Warszawy przyjechali z ponad 20 krajów. W sobotę chrzest nowych członków

Tysiące Świadków Jehowy na kongresach w Polsce

Kongresy odbywają się jednocześnie w dziewięciu miastach: Warszawie, Wrocławiu, Chorzowie, Gdańsku/Sopocie, Szczecinie, Poznaniu, Lublinie, Olsztynie i Koszalinie.

Jak poinformowali organizatorzy, w piątek (3 lipca) rozpoczął się także międzynarodowy kongres w Warszawie. Pierwszego dnia uczestniczyło w nim 33 tysiące osób. Wśród nich było blisko 7 tysięcy delegatów z ponad 20 krajów. W tym samym czasie w pozostałych ośmiu miastach trwają kongresy regionalne. Łącznie we wszystkich wydarzeniach uczestniczy ponad 125 tysięcy osób.

„Szczęście bez końca” − program i chrzest nowych członków

Hasłem tegorocznych kongresów jest „Szczęście bez końca”. Przez trzy dni uczestnicy wysłuchają wykładów i obejrzą materiały filmowe oparte na Biblii.

− Jednym z najbardziej oczekiwanych punktów programu jest premiera kolejnych odcinków serialu „Dobra nowina według Jezusa”, przedstawiającego życie Jezusa Chrystusa − powiedział rzecznik Świadków Jehowy w Polsce Łukasz Post. Jak dodał, w sobotę odbędzie się również chrzest nowych Świadków Jehowy.

Rzecznik zwrócił uwagę, że kongresy mają także znaczenie dla miast, w których są organizowane.

− Tysiące uczestników korzysta z hoteli, restauracji, transportu publicznego, atrakcji turystycznych i lokalnych usług − wymienił Łukasz Post.

Świadkowie Jehowy w Polsce i na świecie

Świadkowie Jehowy podali, że w 2026 roku na całym świecie odbędzie się 19 międzynarodowych kongresów. Jeden z nich organizowany jest właśnie w Warszawie.

Na świecie działa ponad 9 milionów Świadków Jehowy zrzeszonych w ponad 118 tysiącach zborów w 239 krajach. W Polsce początki działalności tego wyznania sięgają 1891 roku. Obecnie należy do niego ponad 114 tysięcy osób, co czyni je trzecią co do wielkości grupą wyznaniową w kraju.

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