To tu bije serce polskiego Internetu. Nie wszyscy znają to miejsce

Siedziba NASK w Warszawie

Na tyłach zabytkowego Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie znajduje się, nieco ukryta przed ciekawskimi oczami, niezwykle ważna instytucja. To NASK, czyli Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy. Pod tą tajemniczo brzmiącą nazwą kryje się jeden z kluczowych podmiotów polskiej sieci.

NASK to organ podlegający Ministerstwu Cyfryzacji, którego głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom polskiego Internetu. NASK troszczy się o poziom cyberbezpieczeństwa m.in. reagując na wszelkie incydenty i groźne zdarzenia, a także przyjmując zgłoszenia na ich temat. Obecnie dużą część tego zadania obejmuje walka z rosyjską dezinformacją w sieci. Ponadto Instytut prowadzi działalność naukową, której celem jest opracowywanie nowych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych.

Co istotne, NASK prowadzi także rejestr nazw stron zarejestrowanych w krajowej domenie .pl

Przyszłość NASK

Obecnie wiemy już, że dni funkcjonowania NASK przy ul. Kolskiej 12 na Woli są już policzone. Chociaż w budynku pozostanie część organów tej instytucji, jej główna oś powędruje do zupełnie nowego budynku, który powstanie na warszawskiej Pradze. Jego powstanie ogłoszono w drugiej połowie maja tego roku. Przy ulicy 11 Listopada uruchomione zostanie Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK. Na wyposażeniu obiektu znajdą się się nowoczesne laboratoria i centra operacyjne, które mają wzmocnić bezpieczeństwo cyfrowe Polski.

Ma to być jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie obiektów w kraju. Czterokondygnacyjny budynek o powierzchni ponad 7700 m2 powstanie w ciągu najbliższych lat, a koszt inwestycji wyceniany jest na około 360 mln zł.

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