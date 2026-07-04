Wjechała hyundaiem pod szynobus. Zginęła z nastoletnim synem. Prokuratura podjęła decyzję

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce sfinalizowała postępowanie w sprawie dramatycznego zdarzenia, do którego doszło 21 lutego 2026 roku na terenie gminy Rzekuń, w miejscowości Susk Nowy. Elżbieta Edyta Łukasiewicz, pełniąca funkcję rzeczniczki ostrołęckiej Prokuratury Okręgowej, poinformowała, że śledztwo zostało oficjalnie umorzone, choć postanowienie to nie zyskało jeszcze statusu prawomocnego.

Ustalenia śledczych wskazują, że kobieta prowadząca hyundaia, zbliżając się do niestrzeżonego przejazdu zlokalizowanego w terenie zabudowanym, całkowicie zignorowała zasady bezpieczeństwa. Z dokumentacji wynika, że nie zatrzymała się przed znakiem STOP, wjeżdżając bezpośrednio na torowisko, wprost pod zbliżający się autobus szynowy kursujący na trasie Białystok – Ostrołęka.

Skutki uderzenia były katastrofalne – na miejscu poniosła śmierć 36-letnia Ewelina P. oraz jej 16-letni syn, Łukasz P. Pojazdem szynowym podróżowało w tym czasie dwadzieścia osób. Choć żaden z pasażerów nie odniósł obrażeń, prokuratura zaznaczyła, że ich zdrowie oraz życie znalazło się w bezpośrednim niebezpieczeństwie.

W toku prowadzonego śledztwa dokładnie zbadano miejsce tragedii i zniszczone pojazdy, przeprowadzono autopsje ofiar, a także zgromadzono nagrania z monitoringu pojazdu szynowego i kamer monitorujących przejazd. Złożono zeznania świadków, przeanalizowano dokumentację techniczną szynobusu oraz raporty komisji kolejowej. Powołano również eksperta z dziedziny rekonstrukcji wypadków drogowych, który sporządził specjalistyczną opinię.

Według informacji przekazanych przez prokuraturę, wnikliwa ocena zebranych dowodów pozwoliła na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków.

Analiza całokształtu zgromadzonego materiału dowodowego doprowadziła do wniosku, iż przyczyną wypadku było zachowanie kierującej pojazdem marki Hyundai, polegające na wjechaniu na przejazd kolejowy bez upewnienia się, że jest to bezpieczne

Sonda Czy jechaliście w tym roku pociągiem? Tak Nie

– poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Tragiczny wypadek rozegrał się 21 lutego, krótko po godzinie 18:30. Auto osobowe zderzyło się z pociągiem na oznakowanym, lecz pozbawionym zapór przejeździe kolejowym w Susku Nowym. Funkcjonariusze policji oraz prokurator prowadzili intensywne czynności na miejscu zdarzenia przez wiele godzin, koncentrując się na zabezpieczaniu materiału dowodowego oraz przesłuchiwaniu naocznych świadków w celu precyzyjnego odtworzenia okoliczności dramatu.