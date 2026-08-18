Miał być piękny bal. Skończyło się zarzutami dla matki maturzysty

Afera ze studniówką w Starym Lubiejewie. Prokuratura oskarża matkę ucznia

Problem dotyczy środków finansowych gromadzonych przez społeczność Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie. Pieniądze te miały posłużyć do sfinansowania balu dla klas maturalnych V „BT” i V „PTH”.

Z ustaleń śledczych wynika, że od końca września 2025 roku do połowy stycznia 2026 roku Agnieszka M. miała zagarnąć przekazane jej na ten cel fundusze. Kobieta była odpowiedzialna za zebranie kwoty przekraczającej 30 tysięcy złotych, a jej działanie uderzyło w 47 poszkodowanych osób.

Jak przekazała w wywiadzie dla „Super Expressu” rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, prok. Elżbieta Łukasiewicz, formalny akt oskarżenia przeciwko kobiecie został już przesłany do Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej.

Według prokuratury działania kobiety były przemyślane i realizowane systematycznie w krótkich przedziałach czasowych. Usłyszała ona zarzut przywłaszczenia mienia, kwalifikowany z art. 284 par. 1 oraz art. 12 par. 1 kodeksu karnego.

Szokujący jest fakt, że oskarżona to matka chłopaka, który również miał wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Powierzono jej odpowiedzialność za budżet balu, który tradycyjnie symbolizuje start w dorosłość i początek przygotowań do matury.

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Agnieszka M. przyznała się do przywłaszczenia pieniędzy na bal

Jak podała Elżbieta Edyta Łukasiewicz z ostrołęckiej prokuratury, podczas składania zeznań kobieta nie ukrywała swojej winy. Potwierdziła postawione jej zarzuty i złożyła stosowne wyjaśnienia w tej sprawie.

Za popełnione przestępstwo Agnieszce M. grożą poważne konsekwencje prawne, łącznie z możliwością spędzenia za kratkami od trzech miesięcy do nawet pięciu lat. Sprawę ostatecznie rozstrzygnie wymiar sprawiedliwości.

Mimo ogromnych zawirowań i skandalu, bal studniówkowy dla uczniów szkoły doszedł do skutku 17 stycznia 2026 roku.