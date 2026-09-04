Kongres Future Health: Na progu nowej ery. Czy ochrona zdrowia przetrwa własną rewolucję?

Kongres Future Health w Warszawie

Przed nami 2. edycja Kongresu Future Health, czyli ogólnopolskiego forum debaty o przyszłości zdrowia, medycyny i systemu opieki zdrowotnej. Wyjątkowe wydarzenie odbędzie się 8 października 2026 r. w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Spotkają się tam najważniejsi interesariusze rynku ochrony zdrowia: eksperci systemowi, liderzy sektora, przedstawiciele biznesu, środowiska naukowego oraz organizacji pacjenckich.

Organizatorami Kongresu są Fundacja Leadspire i Konfederacja Lewiatan. Z kolei partnerem strategicznym wydarzenia została Grupa LUX MED.

Celem jesiennego wydarzenia jest stworzenie miejsca do efektywnej współpracy, gdzie zbiegną się różne perspektywy i kompetencje, połączone wspólną wizją konieczności wspólnego myślenia i aktywnego wychodzenia naprzeciw transformacjom w sektorze zdrowia.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe Kongres Future Health

O czym porozmawiamy?

Kongres Future Health jest to okazją do merytorycznej, interdyscyplinarnej analizy wpływu obecnych trendów, technologii, modeli organizacyjnych oraz podejmowanych decyzji na kształt opieki zdrowotnej w perspektywie długoterminowej. Podczas Kongresu specjaliści wspólnie podejmą próbę eksploatacji odpowiedzi na kluczowe pytania, takie jak: rola sztucznej inteligencji w systemie zdrowia, ewolucja modelu opieki zdrowotnej, transformacja przemysłu farmaceutycznego i rynku innowacji medycznych w Polsce, a także gotowość społeczeństwa na wyzwania długowieczności.

Znaczenie odpowiedniego tempa zmian dostrzega również dr Anna Rulkiewicz, I Wiceprezydentka Konfederacji Lewiatan oraz Prezeska Grupy LUX MED. – Przyszłość ochrony zdrowia kształtuje się właśnie teraz. Nowoczesne technologie, w tym rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, wpływają na system – zarówno publiczny, jak i prywatny – coraz szybciej i mocniej. Aby w pełni wykorzystać ich potencjał, poznać najlepsze rozwiązania i obrać odpowiedni kierunek oraz tempo transformacji, potrzebna jest otwarta dyskusja w szerokim gronie ekspertów reprezentujących różnych interesariuszy sektora.

Rejestracja na wydarzenie jest całkowicie bezpłatna! Wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie https://future-health.pl/